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Туга у дому фронтмена Рамштајна: Преминула мајка Тила Линдемана

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27.10.2026 07:43

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Тил Линдеман
Фото: Screenshot/Youtube

У 87. години преминула је Гита Линдеман, новинарка, пјесникиња и мајка пјевача групе Рамштајн Тила Линдемана.

Вијест о њеној смрти, која се догодила протеклог викенда у породичном дому у сјеверозападном Мекленбургу, потврдио је НДР у договору са породицом. Гита Линдеман била је дугогодишња уредница културе на НДР-у, а овог прољећа представила је своју нову збирку пјесама.

Иако јој је крштено име било Бригите, готово сви су је знали као Гиту. У јавности је била позната као супруга источноњемачког писца Вернера Линдемана, који је преминуо 1993. године, и мајка Тила Линдемана. Колеге и сарадници памтиће је као инспиративну жену бритка ума и израженог хумора. До 2002. године водила је културну редакцију НДР-а у покрајини Мекленбург-Западна Померанија.

Страст према књигама

Рођена је 11. априла 1939. године у Дрездену. Љубав према књижевности, како је сама говорила, дуговала је очуху.

"Био је учитељ и знао је са дјецом. Једноставно ме придобио", испричала је једном.

Присјетила се како би стао у њену одбрану када би је бака звала да опере суђе и замолио је да пусти дјевојчицу нека настави читати. На његов подстицај уписала је и студије новинарства у Лајпцигу, које је похађала од 1957. до 1962. године.

Приватни живот обиљежио јој је брак са Вернером Линдеманом, који је постао један од најпознатијих писаца у тадашњем ДДР-у. Због њега се 1968. године преселила на сјевер земље, гдје је радила на радију у Нојбранденбургу. Са двоје дјеце живјела је у породичној кући у Дриспету крај Шверина и тамо редовно угошћавала бројне књижевнике са којима је размјењивала идеје.

Каријера након пада Зида

Пад Берлинског зида донио је велике промјене. Књиге њеног супруга престале су се издавати, а он је преминуо 1993. године. У том је периоду Гита преузела вођење редакције за културу на НДР-у. Онде је покренула емисију „Литератур-Цафé“, посвећену савременим ауторима, а у недјељном програму „Кунсткатен“ детаљно је обрађивала регионалне културне теме.

Култури је остала посвећена и након пензионисања 2002. године. Овог прољећа, непосредно уочи 87. рођендана, на сајму књига у Лајпцигу представила је збирку поезије „Лаутлос“ (Бешумно). Том приликом прочитала је своју пјесму „Химел“ (Небо), п

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Рамштајн

Тил Линдеман

Гита Линдеман

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