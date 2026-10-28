Нутриционисти препоручују да овај чај пијете свакодневно

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Чај се генерално сматра једним од најздравијих напитака које можете пити, посебно када не садржи додани шећер. Међутим, свака врста чаја нуди своје јединствене предности, што може отежати избор оног за одређене здравствене циљеве.
Ако тражите чај који нуди низ користи за цијело тијело, укључујући подршку мозгу, срцу и цријевима, имате среће. Према ријечима регистрованих дијететичара, црни чај нуди све ове предности и још много тога.
Занимљивости
Снијег пао на Свету Петку: Шта то значи
Било која да је врста црног чаја у питању, може да побољша здравље срца, мозга и цријева захваљујући својим јединственим биоактивним једињењима.
Позната као полифеноли, ова једињења нуде низ важних здравствених предности које подржавају сваки од ових виталних система тијела.
"Црни чај је богат полифенолима који се називају теафлавини - антиоксиданси који црном чају дају тамну боју и јак укус. Истраживања сугеришу да ови полифеноли могу подржати здравље срца тако што помажу у побољшању функције крвних судова, циркулације и општег здравља крвних судова", каже регистрована нутриционисткиња Џејми Шелберт.
Црни чај такође садржи катехине - посебно епигалокатехин галат (ЕГЦГ) - који су повезани са импресивним предностима за здравље срца тако што помажу у снижавању крвног притиска и нивоа холестерола, а истовремено смањују ризик од кардиоваскуларних болести.
Занимљивости
Тајна наших предака: Народно вјеровање за новац у кући
"Црни чај је богат Л-теанином, аминокиселином која подржава здравље мозга побољшавајући расположење, будност и одмор. Комбинација Л-теанина и нижег нивоа кофеина чини црни чај бољим избором од кафе за глаткији енергетски подстицај без нервозе", дијели регистрована дијететичарка Шери Го.
Осим тога, једињења која садржи црни чај штите мождано ткиво од оксидативног стреса, чиме се смањује ризик од когнитивног пада.
Нови докази чак показују да црни чај може подржати здравље цријева.
"Истраживања даље сугеришу да полифеноли црног чаја интерагују са цријевним микробиомом, помажући у подршци корисним бактеријама повезаним и са цријевима и са општим здрављем", каже Шелберт.
Ове благодети су појачане за оне који пију неколико шољица дневно. Дјелимично је то зато што полифеноли црног чаја стимулишу раст бактерија које производе масне киселине кратког ланца (СЦФА) у цријевима, што смањује упалу и промовише здравље цријевне баријере. И што више црног чаја пијете, веће су користи за здравље цријева.
Сцена
Емина Јаховић доживјела шок: Пјевачица остала без свега, пропала фирма
Како кажу стручњаци, три шоље црног чаја дневно побољшава здраве цријевне бактерије.
(Glossy)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
20 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Тренутно на програму