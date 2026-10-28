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Нутриционисти препоручују да овај чај пијете свакодневно

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28.10.2026 09:25

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Чај, кафа, топли напитак, пиће
Фото: Pexel/Ketut Subiyanto

Чај се генерално сматра једним од најздравијих напитака које можете пити, посебно када не садржи додани шећер. Међутим, свака врста чаја нуди своје јединствене предности, што може отежати избор оног за одређене здравствене циљеве.

Ако тражите чај који нуди низ користи за цијело тијело, укључујући подршку мозгу, срцу и цријевима, имате среће. Према ријечима регистрованих дијететичара, црни чај нуди све ове предности и још много тога.

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Било која да је врста црног чаја у питању, може да побољша здравље срца, мозга и цријева захваљујући својим јединственим биоактивним једињењима.

Позната као полифеноли, ова једињења нуде низ важних здравствених предности које подржавају сваки од ових виталних система тијела.

Добар за здравље срца

"Црни чај је богат полифенолима који се називају теафлавини - антиоксиданси који црном чају дају тамну боју и јак укус. Истраживања сугеришу да ови полифеноли могу подржати здравље срца тако што помажу у побољшању функције крвних судова, циркулације и општег здравља крвних судова", каже регистрована нутриционисткиња Џејми Шелберт.

Црни чај такође садржи катехине - посебно епигалокатехин галат (ЕГЦГ) - који су повезани са импресивним предностима за здравље срца тако што помажу у снижавању крвног притиска и нивоа холестерола, а истовремено смањују ризик од кардиоваскуларних болести.

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Повећава фокус и побољшава здравље мозга

"Црни чај је богат Л-теанином, аминокиселином која подржава здравље мозга побољшавајући расположење, будност и одмор. Комбинација Л-теанина и нижег нивоа кофеина чини црни чај бољим избором од кафе за глаткији енергетски подстицај без нервозе", дијели регистрована дијететичарка Шери Го.

Осим тога, једињења која садржи црни чај штите мождано ткиво од оксидативног стреса, чиме се смањује ризик од когнитивног пада.

Црни чај је шампион здравља цријева

Нови докази чак показују да црни чај може подржати здравље цријева.

"Истраживања даље сугеришу да полифеноли црног чаја интерагују са цријевним микробиомом, помажући у подршци корисним бактеријама повезаним и са цријевима и са општим здрављем", каже Шелберт.

Ове благодети су појачане за оне који пију неколико шољица дневно. Дјелимично је то зато што полифеноли црног чаја стимулишу раст бактерија које производе масне киселине кратког ланца (СЦФА) у цријевима, што смањује упалу и промовише здравље цријевне баријере. И што више црног чаја пијете, веће су користи за здравље цријева.

Емина Јаховић

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Како кажу стручњаци, три шоље црног чаја дневно побољшава здраве цријевне бактерије.

(Glossy)

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Тагови :

црни чај

чајеви

напитак

здравље

нутриционисти

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