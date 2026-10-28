Снијег пао на Свету Петку: Шта то значи

Аутор:АТВ редакција
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Снијег је јуче падао на Копаонику и Голији, а баш ова временска појава старим Србима је помагала да предвиде какво ће вријеме бити у наредном периоду.
Како је на празник Свете Петке падао снијег, претпоставља се да ће зима бити хладна.
Вријеме, као што је било јуче, подсјећа да се јесен ближи крају и да је вријеме да почне припрема за хладне дане.
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Према старом народном вјеровању, ако је на Свету Петку топло и сунчано, пред нама је блага зима, док хладно вријеме, обилне падавине и снијег најављују оштре минусе и ледене дане.
Иако је ријеч о народном вјеровању које се преноси генерацијама, а не о поузданој метеоролошкој прогнози, оно се и данас радо помиње уочи и на сам празник Свете Петке, преноси "Курир".
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