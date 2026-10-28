Додик о нападу на амбасаду: Заједнички непријатељи Јевреја и Срба никада не мирују

Аутор:АТВ редакција
Коментари:15
Ужаснут сам терористичким нападом на израелску амбасаду у Београду. Припадник Жандармерије који је ноћас нападнут са два ножа, а нападача савладао и ликвидирао у самоодбрани, заслужује захвалност цијелог српског народа. Желим му брз опоравак и пуну снагу, поручио је предсједник Милорад Додик.
"Ово није напад на једну амбасаду. Ово је подсјетник да заједнички непријатељи Јевреја и Срба никада не мирују. Исти новац, исти идеолози, иста мржња. Зато је наша солидарност са Израелом трајна, искрена и без ограда. Срби и Јевреји дијеле исту судбину и исту борбу - и зато стојимо једни уз друге, данас и увијек", написао је Додик на Икс-у.
Ужаснут сам терористичким нападом на израелску амбасаду у Београду. Припадник Жандармерије који је ноћас нападнут са два ножа, а нападача савладао и ликвидирао у самоодбрани, заслужује захвалност цијелог српског народа. Желим му брз опоравак и пуну снагу.
Ово није напад на једну амбасаду. Ово је подсјетник да заједнички непријатељи Јевреја и Срба никада не мирују. Исти новац, исти идеолози, иста мржња. Зато је наша солидарност са Израелом трајна, искрена и без ограда. Срби и Јевреји дијеле исту судбину и исту борбу - и зато стојимо једни уз друге, данас и увијек.
Република Српска стоји уз Израел. Стоји уз Србију. Стоји уз сваког човјека који је на линији борбе са екстремизмом, фанатизмом и тероризмом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 28, 2026
Србија
Нападач узвикивао Алаху акбар: Тужилаштво о нападу испред Амбасаде Израела у Београду
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