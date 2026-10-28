Детаљи тешке несреће: У судару возова погинуло најмање 46 особа

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 46 људи погинуло је у судару два воза у Шпанији, јавио је лист АБЦ, позивајући се на хитне службе.
Судар се догодио између градова Лос Јебенес и Урда у Толеду, нешто послије 9.00 часова по локалном времену.
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(Срна)
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