Logo

Детаљи тешке несреће: У судару возова погинуло најмање 46 особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 10:48

Коментари:

0
Судар возова у Шпанији, најмање 46 погинулих
Фото: Tanjug/Juanma Jiménez/Europa Press via AP

Најмање 46 људи погинуло је у судару два воза у Шпанији, јавио је лист АБЦ, позивајући се на хитне службе.

Судар се догодио између градова Лос Јебенес и Урда у Толеду, нешто послије 9.00 часова по локалном времену.

Пожар ватрогасци

Хроника

Трагедија у БиХ: Једно страдало у пожару куће

Телевизија "Антена три" објавила је нешто раније да је погинуло 39 људи.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шпанија

Судар возова

жељезничка несрећа

Возови

погинули

Коментари (0)

Више из рубрике

Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Свијет

Mислила да иде на курс кувања, а завршила у секти: Претворили је у роба

1 ч

1
Воз на прузи.

Свијет

У судару два воза повријеђено више особа

1 ч

0
На овој фотографији снимљеној дроном, коју је објавила Геолошка агенција (Badan Geologi) при индонежанском Министарству енергетике и минералних ресурса, види се како вулкан Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији избацује вулкански дим, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Свијет

Поново еруптира вулкан који је изазвао смртоносни цунами

2 ч

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Свијет

Језиве сцене у Индији: Циклон Арнаб изазвао хаос и обуставио летове

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

54

Додик: ЕУ препрека развоју, БиХ највећи проблем Републике Српске

11

53

Нови детаљи напада у Београду: Нападач депортован из Њемачке

11

53

Министарство поручило привредницима: Рок је до суботе

11

49

Инстаграм постаје нови Јутјуб: Стиже велика промјена за друштвене мреже

11

47

У Источном Сарајеву и даље редукције воде: ''Сад нема ко да ми полије да се умијем''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима