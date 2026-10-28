Кошарац: Савјет безбједности да коначно преиспита посљедице наметнутих одлука

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да од Савјета безбједности УН очекује да коначно преиспита улогу ОХР-а и посљедице наметнутих одлука и оцијенио да је извјештај ове канцеларије заснован на нетачним, манипулативним и опскурним информацијама сарајевске чаршије.
Кошарац је рекао да суштина спорног извјештаја Савјету безбједности УН није у бризи за стање у БиХ, већ у новцу и покушају да се сачувају финансијске привилегије једне одавно превазиђене и непотребне институције.
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Он је оцијенио да се у Сарајеву, пред саму сједницу Савјета безбједности УН, свјесно подиже политичка тензија и креира слика кризе, како би оправдали даље финансирање и опстанак ОХР-а, своје енормно високе плате и привилегије.
"Типичне сарајевске лажи", истакао је Кошарац.
Посебно је индикативно, указао је Кошарац, што се оваква атмосфера ствара у тренутку када је најављена потенцијална ревизије одлука ОХР-а и његовог финансијског пословања.
"Новца недостаје и зато Сарајево, водећи рачуна искључиво о својим ситношићарским интересима, ствара кризу, тенденциозне интерпретације и политичке конструкције које треба да оправдају даљи опстанак ОХР-а, а тиме и високе плате и привилегије", навео је Кошарац.
Он је рекао да се од Савјета безбједности УН очекује да коначно преиспита улогу ОХР-а и посљедице наметнутих одлука високих представника, умјесто да прихвата једностране извјештаје као мјерило стања у БиХ.
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"Република Српска не тражи привилегије, већ поштовање Дејтонског споразума, уставних надлежности и права демократски изабраних представника да одлучују у име грађана који су им указали повјерење", поручио је Кошарац.
Савјет безбједности УН одржаће полугодишњу дебату о БиХ у петак, 30. октобра.
(Срна)
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