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Кошарац: Савјет безбједности да коначно преиспита посљедице наметнутих одлука

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28.10.2026 11:22

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да од Савјета безбједности УН очекује да коначно преиспита улогу ОХР-а и посљедице наметнутих одлука и оцијенио да је извјештај ове канцеларије заснован на нетачним, манипулативним и опскурним информацијама сарајевске чаршије.

Кошарац је рекао да суштина спорног извјештаја Савјету безбједности УН није у бризи за стање у БиХ, већ у новцу и покушају да се сачувају финансијске привилегије једне одавно превазиђене и непотребне институције.

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Он је оцијенио да се у Сарајеву, пред саму сједницу Савјета безбједности УН, свјесно подиже политичка тензија и креира слика кризе, како би оправдали даље финансирање и опстанак ОХР-а, своје енормно високе плате и привилегије.

"Типичне сарајевске лажи", истакао је Кошарац.

Посебно је индикативно, указао је Кошарац, што се оваква атмосфера ствара у тренутку када је најављена потенцијална ревизије одлука ОХР-а и његовог финансијског пословања.

"Новца недостаје и зато Сарајево, водећи рачуна искључиво о својим ситношићарским интересима, ствара кризу, тенденциозне интерпретације и политичке конструкције које треба да оправдају даљи опстанак ОХР-а, а тиме и високе плате и привилегије", навео је Кошарац.

Он је рекао да се од Савјета безбједности УН очекује да коначно преиспита улогу ОХР-а и посљедице наметнутих одлука високих представника, умјесто да прихвата једностране извјештаје као мјерило стања у БиХ.

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"Република Српска не тражи привилегије, већ поштовање Дејтонског споразума, уставних надлежности и права демократски изабраних представника да одлучују у име грађана који су им указали повјерење", поручио је Кошарац.

Савјет безбједности УН одржаће полугодишњу дебату о БиХ у петак, 30. октобра.

(Срна)

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Тагови :

Сташа Кошарац

Савјет безбједности УН

ОХР

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