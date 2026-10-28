Инстаграм постаје нови Јутјуб: Стиже велика промјена за друштвене мреже

Аутор:АТВ редакција
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Инстаграм је започео тестирање нове функције под називом „Феатурес“, која креаторима омогућава да објављују хоризонталне видео-снимке у трајању до 90 минута.
Овај потез представља значајну промену стратегије платформе, која је последњих година највећи нагласак стављала на кратке, вертикалне видео-формате попут Релса. Умјесто да се ослања искључиво на садржај који се гледа неколико секунди или минута, Инстаграм сада жели да корисницима понуди простор и за дуже емисије, подкасте, хумористичке наступе и друге видео-формате.
Нова могућност тренутно се тестира са одабраним креаторима у Сједињеним Америчким Државама, након ранијег тестирања у Бразилу. То значи да функција још није доступна свим корисницима, али јасно показује у ком правцу компанија жели да развија своју платформу. Ако се покаже успјешном, Инстаграм би могао да постане озбиљнија алтернатива сервисима који су се већ етаблирали као мјеста за гледање дугих видео-садржаја.
Јутјуб је годинама једно од најважнијих места за креаторе који желе да од својих видео-снимака остваре приход. Његов систем оглашавања и партнерски програм омогућавају креаторима који испуњавају услове да добијају дио прихода од огласа приказаних уз њихов садржај. Инстаграм, с друге стране, много више се ослањао на сарадње са брендовима, претплате и друге начине зараде, док директна исплата на основу учинка није била подједнако развијена.
Управо ту лежи један од главних разлога због којих је увођење дужих видео-садржаја важно. Такви снимци пружају више простора за развијање тема, изградњу публике и потенцијално другачије моделе оглашавања. Ипак, Инстаграм још није објавио коначан дугорочни модел зараде за нову функцију, па није познато да ли ће креатори моћи да рачунају на систем исплата сличан оном на Јутјубу.
Инстаграм не планира да напусти Рилс, већ жели да га повеже са новим форматом. Компанија тестира и опцију „Клипс ас Рилс“, која омогућава креаторима да од дужих видео-снимака направе краће исечке. Такви исјечци могу да привуку пажњу публике, а затим гледаоце усмјере ка цијелом видеу унутар Инстаграма.
Овакав приступ могао би да буде посебно користан за подкастере, комичаре, видео-блогере и друге ауторе који већ стварају дуже емисије. Умјесто да кратке исјечке користе само као рекламу која публику води на другу платформу, креатори би могли да задрже гледаоце на Инстаграму и тамо понуде комплетан садржај. Тиме компанија покушава да споји популарност кратких видео-снимака са предностима дужег гледања.
Иза ове промене налази се шира борба за пажњу корисника. Инстаграм не жели да људи откривају креаторе на његовој платформи, а затим одлазе на Јутјуб како би погледали остатак емисије или подкаста. Ако корисници могу да пронађу кратке исјечке, погледају читаве епизоде и прате повезане садржаје на једном мјесту, компанија би могла да повећа вријеме проведено у апликацији и понуди више могућности за оглашавање.
Шеф Инстаграма Адам Мосери раније је био уздржан према увођењу дугих видео-садржаја, јер кратки Рилс снимци често подстичу дељење и комуникацију међу пријатељима. Међутим, потпредседница за производе Теса Лајонс залагала се за ширу понуду видео-формата, уз идеју да кратки и дуги садржаји могу да функционишу заједно. Нова стратегија зато не подразумијева укидање кратких снимака, већ покушај да се корисницима понуди више разлога да остану у апликацији.
Инстаграм истовремено развија и друге могућности за гледање видео-садржаја. Међу њима су боља видљивост преноса уживо, као и посебна секција на профилима креатора у којој би повезани Реелс снимци могли да буду организовани у серије. Такав приступ олакшао би праћење епизодног садржаја и могао би да буде занимљив ауторима који објављују приче у наставцима.
Компанија шири и присуство на телевизорима, гдје жели да омогући гледање садржаја на већем екрану. Инстаграмова телевизијска апликација добија ширу подршку, а план је да дужи видео-формати постану део тог искуства. Ипак, компанија је и сама нагласила да ће развој телевизијског сегмента захтевати време и да је још рано за коначне закључке о његовом успеху.
Увођење видео-снимака од 90 минута представља важан корак, али само трајање садржаја неће бити довољно да Инстаграм преузме водећу позицију Јутјуб-а. Креаторима су потребни поуздани алати за објављивање, квалитетна аналитика, могућност да допру до нове публике и, пре свега, јасан начин да зараде од свог рада. Без тога, нова функција могла би да остане додатна опција, док би главни садржај и даље објављивали на другим платформама.
Инстаграм сада покушава да повеже оно у чему је већ успешан са форматима који су до сада били снажнија страна конкуренције. Ако успе да задржи публику уз кратке снимке, а затим је подстакне да гледа читаве емисије и подкасте, могао би да промијени однос снага на тржишту видео-садржаја. За сада је, међутим, ријеч о тестирању, а прави одговор зависиће од тога како ће корисници прихватити нову функцију и какве ће могућности зараде добити креатори, преноси Курир.
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