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Ученик из Градишке са другом развио апликацију важну за ученике

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28.10.2026 08:24

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Фото: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Да пријатељства настала путем интернета могу прерасти у озбиљне пројекте, показали су Ђорђе Самарџија, ученик Гимназије Градишка, и Никола Срећков из Змајева, дипломирани инжењер софтверског и информационог инжењерства.

Њих двојица развили су апликацију "Classmate", која уз помоћ вјештачке интелигенције ученицима омогућава лакше и занимљивије савладавање школског градива.

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Све је почело током љетњег распуста 2025. године, када су Ђорђе и Никола одлучили да слободно вријеме искористе за заједнички пројекат. Идеја је била да направе апликацију која ће ученицима помоћи да боље разумију градиво, умјесто да само преписују готова рјешења.

"Током љетњег распуста имали смо доста слободног времена и пожељели смо да заједно покренемо неки занимљив пројекат. Тада нам је пала на памет идеја за апликацију која би ученицима помогла да лакше уче. Направили смо прву верзију, испробали је и обојица одмах видјели потенцијал", прича Ђорђе за “Микро мрежу“.

Од идеје до лансирања апликације прошло је годину дана, током које су је двојица аутора непрестано тестирала и унапређивала.

Учење уз помоћ вјештачке интелигенције

Ђорђе истиче да млади данас све више користе вјештачку интелигенцију, али често на погрешан начин, преписујући готова рјешења без разумијевања.

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"Управо је то један од разлога зашто смо направили Classmate. Ако вјештачкој интелигенцији препустимо сав ментални рад, имаћемо проблем, али ако је користимо као алат који нам помаже да разумијемо градиво, користи могу бити огромне", објашњава Срећков.

Апликација корисницима омогућава учење уз дигиталну маскоту Ace, кроз мање, персонализоване лекције прилагођене њиховим интересовањима, хобијима и начину учења.

Циљ је да ученици активно учествују у савладавању градива, уз мање стреса и без осјећаја да их апликација оцјењује или кажњава.

Пријатељство које је прерасло у заједнички пројекат

Посебност ове приче је сарадња гимназијалца из Градишке и дипломираног инжењера из Новог Сада, који су заједничка интересовања претворили у конкретан производ.

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"У данашње вријеме више није битно да ли је особа из нашег окружења или 200 километара даље. Све док постоје повјерење, поштовање и заједничка интересовања, другарство може да настане и да се развија, па чак и да створи нешто велико попут Classmatea", истичу они.

Младима који желе да покрену властити пројекат поручују да не чекају идеалне услове, већ да почну од малих ствари.

"Довољно је научити вјештину, почети с малим пројектом и не одустајати кад наиђу препреке. Најважније је да се почне, јер се на путу учи више него у теорији. Ми смо и сами примјер тога – идеја је настала из дружења, а искуство је дошло с временом", закључује Ђорђе Самарџија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

апликација

Градишка

учење

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