Сунчан дан прекида наоблачење, спремите кишобране

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано вријеме уз постепено наоблачење са запада, које ће се до вечери ширити ка свим крајевима.
Током наредне ноћи у западним предјелима могућа је слаба киша.
Максимална температура ваздуха износиће од 12 до 16, на југу до 19, док ће у вишим предјелима бити од девет степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, промјенљив или сјеверних смјерова. У Херцеговини се очекује умјерена, а на ударе и јака бура.
У источним и дјелимично централним подручјима јутрос преовладава претежно облачно вријеме, док је у осталим крајевима сунчано уз малу до умјерену облачност. По котлинама има магле, показују подаци Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус три степена, Сански Мост минус један, Бањалука, Бихаћ, Приједор и Нови Град нула, Јајце, Ливно и Тузла један, Бугојно, Добој и Зеница два, Хан Пијесак и Иван седло три, Бијељина и Соколац четири, Гацко и Мраковица пет, Зворник шест, Билећа, Градачац, Сарајево и Сребреница седам, Вишеград, Фоча и Требиње осам, а Мостар и Неум 12 степени Целзијусових.
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