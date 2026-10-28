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Данас славимо Светог Лукијана: Прочитајте молитву за срећу и здравље

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28.10.2026 06:54

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Данас славимо Светог Лукијана: Прочитајте молитву за срећу и здравље
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог свештеномученика Лукијана, светитеља који је свој живот посветио Богу и непоколебљивој хришћанској вјери.

Свети свештеномученик Лукијан рођен је у Самосату у Сирији од благодатних родитеља. Током младости стекао је широко образовање, како свјетовно тако и духовно, али је упркос бројним могућностима одлучио да свој животни пут у потпуности посвети духовном позиву.

У вријеме прогона хришћана од стране цара Максимијана, Лукијана је издао завидни свештеник по имену Панкратије, у замјену за управљање манастиром. Пошто је одлучно одбио да се одрекне Христа, Лукијан је осуђен на дуготрајно мучење, а потом и заточен у тамници, без хране и воде. Након седам дана издржавања посљедњих мука, пострадао је од глади 311. године.

Иако овај празник у црквеном календару није обиљежен црвеним словом, у знак сјећања на подвиг и страдање Светог свештеномученика Лукијана, дан треба обиљежити постом.

За здравље, срећу и спасење породице и свих ближњих, вјерници данас изговарају молитву:

„Мученик Твој Господе, Лукијан, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побиједи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше. Амин.“

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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