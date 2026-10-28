Умро Душан Коларов

Аутор:АТВ редакција
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Душан Коларов, спортски радник и некадашњи фудбалер, преминуо је у 73. години након краће и тешке болести.
Његов одлазак представља велики губитак за Бачко Градиште, Жабаљ и спортску заједницу Војводине.
Коларов је рођен 1953. године у Бачком Градишту, а љубав према спорту показао је још као седмогодишњак. Уз фудбал, у младости се бавио и стоним тенисом, а са екипом Војводине учествовао је на екипном државном првенству у Ријеци 1966. године, након трећег мјеста на републичком такмичењу.
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Ипак, фудбал је остао његова највећа љубав. Из Војводине из Бачког Градишта прешао је у новосадску Војводину, а након школовања у Бечеју, образовање је наставио на Факултету физичког васпитања у Београду. По завршетку студија радио је као професор физичког васпитања у Жабљу, гдје је наставио да развија своју спортску причу.
Иако му је повреда менискуса прерано окончала играчку каријеру, Коларов није одустао од фудбала. Године 1979. основао је школу фудбала у Жабљу, која је окупила око стотину полазника. Био је активан и у организацији радничко-спортских игара, Потиском региону и Олимпијском комитету Војводине.
Уз пословне обавезе, спорт је остао важан дио његовог живота. Једно вријеме био је и у руководству Војводине из Бачког Градишта, а утакмице свог матичног клуба пратио је и касније.
Мождани удар који је доживио у августу ове године прекинуо је његове контакте са спортом, којем је био посвећен још од 1960. године.
Сахрана Душана Коларова биће одржана у Жабљу 28. октобра у 14 часова.
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