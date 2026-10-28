Ухапшен мушкарац који је осумњичен за убиство братове жене

Аутор:АТВ редакција
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Осумњичени за убиство жене Арљинде Зекај у Витомирници код Пећи ухапшен је у Дечанима, саопштила је такозвана косовска полиција.
Из полиције су навели да је прошле ноћи, око 23.40 часова, ухапшен Аљберт Сиљај, који је био у бјекству због тешког убиства почињеног 25. октобра.
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Он је ухапшен након интензивних оперативних и истражних активности, као и сарадње са грађанима, кажу у полицији.
Додаје се да ће даље процесне радње бити предузете у координацији са надлежним правосудним органима.
Убиство Арљинде Зекај у недјељу, за које је осумњичен њен дјевер, изазвало је снажну реакцију у јавности на Косову и Метохији, преноси Косово онлајн.
Она је непосредно прије убиства пријавила насиље у породици, а њеном супругу је у недјељу одређено задржавање до 48 часова. Када се из полиције вратила кући сумња се да је убио осумњичени дјевер.
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Због њеног убиства Скупштина такозваног Косова одржала је у понедјељак ванредну сједницу на којој је усвојена резолуција о заштити жена и спречавању родно заснованог насиља.
(Срна)
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