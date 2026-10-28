Трамп: Остварен велики напредак у проналаску рјешења за Украјину

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је остварен велики напредак у процесу проналажења рјешења за украјински сукоб.
"Остварујемо велики напредак са Русијом и Украјином", рекао је Трамп новинарима.
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Трамп је додао да се нада да ће се ускоро састати са предсједником Русије Владимиром Путином и предсједником Украјине Владимиром Зеленским.
(Срна)
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