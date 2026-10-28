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Трамп: Остварен велики напредак у проналаску рјешења за Украјину

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28.10.2026 07:47

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је остварен велики напредак у процесу проналажења рјешења за украјински сукоб.

"Остварујемо велики напредак са Русијом и Украјином", рекао је Трамп новинарима.

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Трамп је додао да се нада да ће се ускоро састати са предсједником Русије Владимиром Путином и предсједником Украјине Владимиром Зеленским.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Украјина

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