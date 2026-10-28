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Сви причају о њему, а мало ко зна гдје се налази: Ово је највећи град на свијету

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28.10.2026 08:29

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Сви причају о њему, а мало ко зна гдје се налази: Ово је највећи град на свијету
Фото: Pixabay

Највећи град на свијету налази се у Кини, и не, то није Шангај или Пекинг, већ Чунгкинг. Мјерено административним градским границама, покрива огромну површину од 82.200 квадратних километара.

Територија овог града је мало мања од територије Републике Србије и дупло већа од територије Швајцарске.

Смјештен на југозападу Кине, овај велики град се протеже дуж ријека Јангце и Ђиалинг. Његова импресивна величина резултат је сецесије источног дијела провинције Сечуан и интеграције околног региона. Сходно томе, град обухвата пространо залеђе са укупно 38 округа и дистрикта. Као општина директно под централном владом, административна јединица на нивоу провинције, директно је подређена централној влади Народне Републике Кине.

Са површином од 82.000 квадратних километара, Чунгкинг је заиста највећи град на свијету. Међутим, ако се узме у обзир само „централни град“, Токио, Шангај и Мексико Сити и даље су на врху листе највећих градова на свијету.

Трамвај који пролази кроз зграду

Према извјештају ЗДФ-а, скоро 11 милиона људи живи у густо насељеном центру Чунгкинга. То је три пута више него у Берлину. Укупно, приближно 32 милиона људи живи у Чунгкингу, што га чини једним од највећих градова на свијету и по броју становника.

Иако је Чунгкинг већ популарна туристичка дестинација у самој Кини, чини се да је ова мега-метропола релативно непозната у другим дијеловима свијета.

Чунгкинг се сматра узорним кинеским градом, који прима милијарде долара државне подршке. Иако историја града сеже хиљадама година уназад, готово да нема зграде старије од 30 година. Кинеска метропола се тренутно сматра једним од најбрже растућих градова на свијету, са годишњим порастом становништва од приближно 500.000 људи.

Брзи раст је примјетан и у неким дијеловима градског пејзажа. На примјер, постоји трамвај који пролази право кроз зграду јер једноставно није било довољно простора у приземљу када је изграђена.

Према извјештају АРД-а, становници сматрају да је ово посебно погодно, јер им омогућава да директно из својих станова иду до трамваја. Иако је Чунгкинг највећи град на свијету по површини, он се бори са ограниченим простором у свом центру. Небодери, уздигнуте пјешачке стазе и трамвајске линије које пролазе кроз зграде омогућавају оптимално коришћење расположивог простора.

„Град планина“ на ријеци Јангце

Поред модерних небодера, градски пејзаж обликује и ријека Јангце, најдужа ријека у Азији, која протиче кроз Чунгкинг и тамо се улива у ријеку Ђиалинг. Још једна карактеристична одлика Чунгкинга су бројне степенице.

Изграђене на изузетно брдовитом терену, улице карактеришу понекад стрми успони. Из тог разлога, Чунгкинг, који се налази на просјечној надморској висини од 243 метра, познат је и као „Град планина“.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Чунгкинг

Највећи град на свијету

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Кина

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