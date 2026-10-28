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Акција ”Терминал”: Петорици полицајаца предложен притвор

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28.10.2026 09:23

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Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора петорици полицајаца који су ухапшени у акцији ”Терминал”.

Притвор је предложен командиру станичног одјељења полиције у Орахови код Градишке Бојану Шинику (47), полицајцима Ведрану Шоботи (50), Мирку Гачићу (54), Славиши Шинику (30) и Исмету Хози (47) сви из Градишке. Сви су осумњичени да су починили кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлаштења.

Како је саопштило тужилаштво осумњичени су од 16. септембра до 26. октобра ове године као припадници МУП-а Републике Српске, ПУ Градишка-станично одјељење полиције Орахова, обављајући редовне послове и задатке, злоупотребљавали свој службени положај приликом контроле учесника у саобраћају, приказивањем лажних чињеница доводили возаче у заблуду саопштавајући им да у евиденцијама МУП-а РС имају почињен прекршај.

Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ Бањалука

”Од оштећених су захтјевали и примали противправну имовинску корист, како би их ослободили санкције за прекршаје којe нису починили и извршили њихово брисање из службених евиденција”, наводе у тужилаштву.

Спровођење Терминал

Хроника

Полицајци ухапшени у Градишци спроведени у ОЈТ Бањалука

Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због бојазни да ће поновити кривично дјело.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Градишци.

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Тагови :

акција Терминал

хапшење

Ухапшени полицајци

Градишка

Предложен притвор

злоупотреба положаја

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