Синдикална организација Бијељина: Очекујемо да се трајно ријеше проблеми

Аутор:АТВ редакција
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Синдикална организација Градске управе Града Бијељина изразила је озбиљну забринутост због неизмирених обавеза према запосленима по основу припадајућих накнада, које представљају дио материјалних права радника из радног односа.
Како наводе из Синдикалне организације, накнаде запосленима нису исплаћене почев од јула 2026. године, чиме се додатно погоршава материјални положај радника и њихових породица.
"Сматрамо да радници који одговорно и професионално обављају своје послове и свакодневно пружају услуге грађанима не смију бити доведени у ситуацију да чекају на исплату накнада које им припадају. Поштовање права радника, редовност исплата и одговоран однос послодавца према преузетим обавезама морају бити приоритет", истичу из Синдикалне организације Града Бијељина.
Додају да посебно забрињава чињеница да проблеми у вези са исплатом примања и остваривањем права запослених трају већ двије године, без трајног и системског рјешења.
Додатни проблем представља и прекид здравственог осигурања запослених, чиме се радници доводе у неизвјесност у погледу остваривања једног од основних права и приступа здравственој заштити.
"Сматрамо недопустивим да запослени који уредно извршавају своје радне обавезе буду изложени оваквој несигурности", додали су.
Синдикална организација је и у претходном периоду указивала на проблеме у вези са исплатом потраживања запослених и захтијевала да се пронађе рјешење које ће омогућити измирење свих доспјелих обавеза према радницима, као и обезбјеђивање континуитета здравственог осигурања.
"Очекујемо од послодавца да без даљег одлагања предузме конкретне мјере ради исплате заосталих накнада, регулисања обавеза по основу здравственог осигурања и трајног рјешавања проблема који већ предуго оптерећују запослене у Градској управи Града Бијељина, поручили су из Синдикалне организације.
(бндан)
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