Акција "Листа": Седам ухапшених у Српској због ''намјештених'' утакмица

Аутор:Стеван Лулић
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Седам особа ухапшено је у великој акцији "Листа" Полицијске управе Фоча, Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Јединице жандармерије Фоча.
У акцији су ухапшени Б.М, Н.М, А.Б, М.Ж, Р.П, Њ.П. и С.С. из Фоче, док се међу осумњиченим лицима налази и Д.О. које је тренутно на издржавању казне затвора.
Акција је реализована у циљу сузбијања кривичних дјела "Превара", "Изнуда" и "Прање новца", а извршени су претреси на 12 локација на подручју Фоче.
Том приликом су пронађене двије аутоматске пушке М70-А62, једна полуаутоматска пушка ПАП М59/66, 182 метка калибра 7,62 милиметра, 18 мобилних телефона, више СИМ картица и носача СИМ картица и новац у износу од 124.480,00 конвертибилних марака и 3.825,00 евра.
"У току је криминалистичка обрада лица лишених слободе који ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата у даљу надлежност Окружном јавном тужилаштву Требиње", саопштено је из МУП-а Српске.
Ухапшени се сумњиче да су путем профила на друштвеним мрежама представљали као особе које посједују информације о намјештеним спортским утакмицама.
"Како би обманули грађане и стекли њихово повјерење, на профилима су објављивали фалсификоване добитне тикете, фотографије великих количина новца и лажна свједочења наводних добитника, а плаћали су и рекламирање код инфлуенсера", појашњавају у МУП-у.
Након што би жртва ступила у контакт са извршиоцем, додаје се, навођена је да уплати мањи новчани износ, наводно за уплату тикета.
Затим јој је, уз фалсификовани тикет кладионице, предочено да је клађењем освојила новчани добитак, те да за његову исплату мора уплатити додатни новац на име различитих измишљених трошкова.
"Када би оштећени одбили да наставе са уплатама, извршиоци су им пријетили и од њих изнуђивали додатни новац", кажу у МУП-у.
Из полиције су апеловали на грађане да буду опрезни, те их упозорили да не вјерују понудама о "намјештеним" утакмицама и сигурним добицима.
Савјетује се да новац не уплаћују непознатим особама.
"Уколико сте оштећени или имате сазнања о оваквим преварама, пријавите случај најближој полицијској станици", закључују у МУП-у Српске.
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