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У Источном Сарајеву и даље редукције воде: ''Сад нема ко да ми полије да се умијем''

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28.10.2026 11:47

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сухе славине нема воде чесма
Фото: Pexel/ Zulfugar Karimov

У Источном Сарајеву већ данима трају редукције воде. Водовод је за наредних неколико дана објавио план редукције, што значи да се и у наредном периоду не очекује стабилизација у снабдијевању водом у појединим дијеловима овог града.

Направљена је и апликација "Вода Источно Сарајево" у којој сваки грађанин може да унесе назив и број своје улице, а апликација му прикаже план редукције за унесену улицу.

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Грађани се често жале да се план редукције не поштује, па да им вода не стигне у вријеме које је најављено.

"Зона 3, речено је да ће пустити у 6 сати воду, а наравно у 6 нису пустили", један је од коментара са Инстаграм странице Источносарајево_лукавицаонлине.

На поменутој страници могу се наћи и шаљиви коментари, а један од њих гласи: ''Говорили су ми моји жени се, а ја нећу. Сад нема ко да ми полије да се умијем".

Иако је ових дана падала киша, падавина је било недовољно да би почело редовно водснабдијевање.

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Редукције су распоређене у три зоне, па се вријеме редукције одређује по зонама и улицама које те зоне обухватају.

На званичној страници КП "Водовод и канализација" Источно Сарајево такође објављује се распоред редукција по зонама, а јутрос су послали и ванредно обавјештење за потрошаче у Улици Драже Михаиловића да ће због радова на проширењу водоводне мреже доћи до прекида у водоснабдијевању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Сарајево

Вода

редукција воде

Водовод и канализација Источно Сарајево

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