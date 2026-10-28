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Еко топлане мијењају начин обрачуна гријања: Бањалучане очекују другачији рачуни

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28.10.2026 12:30

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Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.
Фото: Ksenia Chernaya/Pexels

Потрошња топлотне енергије за октобар неће бити исказана на октобарским рачунима за физичка лица, односно стамбене објекте, већ ће на новембарским рачунима бити приказана укупна потрошња за октобар и новембар, саопштено је из бањалучких "Еко топлана".

За ову категорију потрошача у октобру неће бити појединачног очитавања калориметара, док се попис стања мјерних мјеста за правна лица и пословне просторе обавља редовно.

"Редован попис калориметара физичких лица обавићемо током новембра, а укупна потрошња за октобар и новембар биће исказана на новембарским рачунима", наводи се у саопштењу "Еко топлана".

Разлог за измјену плана очитавања је повећан број кварова на дистрибутивној мрежи, због чега су сви расположиви људски ресурси преусмјерени на њихово хитно отклањање на терену, пише БЛ портал.

Како објашњавају из овог комуналног предузећа, преусмјеравање радника и техничких капацитета направљено је првенствено како би се обезбиједио континуитет испоруке топлотне енергије и стабилно гријање за све потрошаче на почетку сезоне гријања.

Због санације кварова на дистрибутивној мрежи система даљинског гријања, испорука топлотне енергије обустављена је данас потрошачима у улицама Петра Кочића 1A, 1B и 1C, Првог крајишког корпуса 12 и 16, Мише Ступара 40 и Ђуре Ђаковића 10.

Из "Еко топлана" захвалили су потрошачима на стрпљењу и разумијевању.

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Тагови :

гријање

Еко топлане

Бањалука

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