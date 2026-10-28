Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је Тридесет и шести извјештај Савјету безбједности Уједињених нација који je, у име Републике Српске као потписнице свих анекса који чине Дејтонски споразум, свим земљама чланицама Савјета безбједности, упутио предсједник Владе Републике Српске.
Тридесети и шести извјештај Републике Српске Савјету безбједности УН односи се на период мај - октобар 2026. године и у њему, као и у својим досадашњим извјештајима, Влада Републике Српске изражава своја виђења о кључним питањима и проблемима са којима се суочава БиХ, а у циљу разјашњавања својих становишта члановима Савјета безбједности и међународне заједнице.
У Извјештају се поново потврђује опредијељеност Републике Српске за Дејтонски споразум и уставни поредак БиХ који је њиме успостављен. Такође се наглашава непоколебљива посвећеност Републике Српске очувању мира и стабилности и рјешавању подјела у БиХ путем дијалога. Република Српска је увјерена да је поштовање уставног поретка БиХ успостављеног у Дејтону од стране свих актера једини пут ка успјешном функционисању земље.
У извјештају се, такође, истиче неопходност враћања демократије, суверенитета и владавине права у БиХ након периода у којем су страни високи представници, уз флагрантно кршење демократског Устава БиХ и међународног права, управљали земљом личним одлукама, без икакве надлежности.
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Све већи број истакнутих познавалаца прилика, укључујући и бивше високе представнике, закључује да Канцеларија високог представника (ОХР) коначно мора бити затворена. Такозвана "Агенда 5+2" за затварање ОХР-а нема никакав правни статус нити легитимитет, немогуће ју је испунити и зато се мора једном заувијек одбацити.
Надаље, Извјештај наводи да Република Српска признаје искључиво парламент као легитимног законодавца, при чему је Парламентарна скупштина БиХ једино законодавно тијело надлежно да доноси законе на нивоу БиХ, као што је то случај у свим демократским државама. Обнова владавине права у БиХ захтијева не само затварање ОХР-а него и поништавање свих "закона" које су високи представници наметнули својим одлукама, умјесто да буду усвојени у демократском поступку, у складу са Уставом БиХ.
Република Српска је увјерена да ће препуштање политичких и законодавних процеса изабраним представницима сва три конститутивна народа допринијети јачању институција БиХ и усмјерити земљу ка трајној стабилности и просперитету.
Цјелокупан текст 36. извјештаја Републике Српске Савјету безбједности доступан је на интернет страници Владе Републике Српске на српском и енглеском језику.
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