МУП Српске појачао безбједносне мјере након терористичког напада у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Након терористичког напада испред амбасаде Израела у Београду МУП Републике Српске појачао је безбједносне мјере ради заштите грађана и превенције евентуалних безбједносних пријетњи у Српској.
Како је саопштио МУП појачане мјере безбједности обухватају подручја у близини објеката под посебном заштитом, као и објеката повезаних са Израелом на територији Републике Српске.
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”Стање безбједности на подручју Републике Српске је повољно, али ће полицијски службеници, у складу са безбједносним процјенама, предузимати даље мјере и радње уз интензивирану сарадњу са другим надлежним безбједносним агенцијама”, наводи се у саопштењу МУП-а Републике Српске.
Србија
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Додају да ће МУП РС наставити да прати безбједносну ситуацију и предузима мјере из своје надлежности ради заштите живота и имовине грађана.
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