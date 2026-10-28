Logo

МУП Српске појачао безбједносне мјере након терористичког напада у Београду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 12:17

Коментари:

1
Тактичко-показним збором на Тргу Крајине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске обиљежило je наставак Дана полиције.
Фото: АТВ

Након терористичког напада испред амбасаде Израела у Београду МУП Републике Српске појачао је безбједносне мјере ради заштите грађана и превенције евентуалних безбједносних пријетњи у Српској.

Како је саопштио МУП појачане мјере безбједности обухватају подручја у близини објеката под посебном заштитом, као и објеката повезаних са Израелом на територији Републике Српске.

Напад испред амбасаде Израела у Београду

Србија

Напад испред амбасаде Израела у Београду: Проглашен црвени степен опасности од тероризма

”Стање безбједности на подручју Републике Српске је повољно, али ће полицијски службеници, у складу са безбједносним процјенама, предузимати даље мјере и радње уз интензивирану сарадњу са другим надлежним безбједносним агенцијама”, наводи се у саопштењу МУП-а Републике Српске.

Терористички напад Београд

Србија

Ко је малољетни терориста који је починио напад испред амбасаде Израела?

Додају да ће МУП РС наставити да прати безбједносну ситуацију и предузима мјере из своје надлежности ради заштите живота и имовине грађана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

терористички напад у Београду

амбасада Израела у Београду

тероризам

Терористички напад

Коментари (1)

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: ЕУ препрека развоју, БиХ највећи проблем Републике Српске

4 ч

2
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Трговинска д‌јелатност у Српској показује непрестани раст

6 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Република Српска

Додик: Потребно је да јачамо нашу трговину

6 ч

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик о нападу на амбасаду: Заједнички непријатељи Јевреја и Срба никада не мирују

6 ч

18

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Познат узрок жељезничке несреће у Шпанији у којој је погинуло више од 60 особа

16

50

Цијене нафте у порасту

16

48

САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

16

40

Додик честитао Нетанјахуу: Српска стоји уз Израел, данас, сутра и увијек

16

34

Гогановић потврдио за АТВ: Извјештај о нестанку горива је званичан документ ОС БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима