Додик: Потребно је да јачамо нашу трговину

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да Република Српска треба да јача своју трговину, али да то мора да се заснива на производњи и јачању прерађивачке индустрије.
"Трговина је један од најважнијих дијелова привреде. Ако имате добар производ, а не можете да га пласирате путем трговинских мрежа ништа нисте ни урадили", рекао је новинарима Додик који је један од панелиста Самита трговине у Бањалуци.
Он је додао да му је драго што ће разговарати са пословним људима, те чути њихове иницијативе како би у овој бранши било боље.
"Када је у питању јавна власт, важно је да видимо да се склоне одређене баријере на унутрашњем плану које су углавном на нивоу БиХ. Имају неки прорачуни да би се тиме побољшала трговина", нагласио је Додик.
У Бањалуци је данас почео Регионални самит трговине који окупља лидере бизниса, креаторе политика и иноваторе Балкана.
Током два дана, Самит ће окупити привреднике, представнике институција и стручњаке из региона, уз пет панела, три предавања и прилике за разговоре из којих могу настати нова партнерства, рекли су организатори.
Првог дана фокус је на регионалној сарадњи и инспиративним причама лидера трговине, док је други дан посвећен будућности малопродаје, дигиталној трансформацији и припремама за ЕXПО 2027, преноси Срна.
Извјештај ОХР-а Савјету безбједности је подмукао, њиме се подмећу ставови Европског парламента који се односе на БиХ и доказ је зашто та канцеларија треба да буде укинута, изјавио је предсједник Милорад Додик.
Додик је указао да је извјештај селективан и оптужујући и остаје на "немогуће глупом приступу који се базира само на томе да је за све крив неки руски утицај".
Додик је истакао да тај утицај не постоји већ да је Република Српска опредијељена за сарадњу са Русијом.
"То је наша одлука која ће остати трајна. Глупе бирократе из Европе мисле да све могу да објасне страхом од Русије, који је апсолутно ирационалан", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Додик је оцијенио да је ОХР, који је направио много зла у БиХ, сада себи задао аутогол, јер је извјештај иритирајући и за Русију и за Америку и за све друге земље које објективно желе да посматрају односе у БиХ.
Подсјетио је да руководство Српске није крило да не жели да уведе санкције Русији са којом жели да има добре односе и они су видљиви.
"То што је неко у Бриселу одлучио да то другачије буде и тражио да се прате њихове политике, друго је питање. Јасно смо рекли да нећемо", навео је Додик.
Додик је оцијенио да је ради објективности на почетку извјештаја требало навести да је Америка јасно рекла да не жели да гради туђе државе као што је БиХ.
"То уноси озбиљне промјене у приступу на унутрашњем плану. С друге стране, у извјештају нема онога што је објективан проблем у БиХ, а он се односи на спољнополитичке активности БиХ. Зар није та област потпуно срушена", упитао је Додик.
Додао је да Елмедин Конаковић и Денић Бећиревић наступају самостално, да немају заједничке ставове Предсједништва, иду по свијету и лажу и петљају, те говоре само муслиманске ставове.
"Клевећу Србе гдје год стигну", констатовао је Додик.
Додик је рекао да у извјештају нема ниједне ријечи о томе како је неовлаштени појединац наметнуо одлуку како да се спроводи судски поступак, те да сматра да је тим извјештајем, осим БиХ, понижен и Савјет безбједности.
"Надам се да ће то људи у Савјету безбједности веома јасно видјети", закључио је Додик
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч15
Република Српска
13 ч1
Република Српска
16 ч9
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Тренутно на програму