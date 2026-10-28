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Добили сте казну из Хрватске након двије године: Када је морате платити?

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28.10.2026 11:29

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Новчана казна за саобраћајни прекршај почињен у Хрватској може стићи и након двије године. За возаче из Босне и Херцеговине и дијаспоре посебно је важно провјерити о каквом је документу ријеч, када је издат и који рокови важе у конкретном случају.

Многи возачи који путују у Хрватску или кроз њу пролазе на путу према другим европским земљама вјерују да новчана казна аутоматски застаријева ако им не стигне у року од годину или двије. Међутим, такво увјерење може их довести у неугодну ситуацију.

Двије године не значе аутоматски застару

Према информацијама, хрватски Прекршајни закон прописује да прекршајни прогон у правилу застаријева након четири године од почињења прекршаја, док је за одређене прекршаје за које се обавезно издаје прекршајни налог прописан рок од три године.

То значи да чињеница да је од прекршаја прошло двије године сама по себи не значи да казна више не може бити изречена. Ипак, за сваки случај потребно је провјерити врсту прекршаја, датум његовог почињења и све релевантне датуме у поступку.

Важно је разликовати двије врсте застаре

Једна од најчешћих грешака јесте мијешање застаре прекршајног прогона са застаром извршења већ изречене казне.

Ако је ријеч о новом прекршајном налогу који је први пут уручен након двије године, рок за застару извршења још се не рачуна од дана када је прекршај наводно почињен.

Према члану 14. хрватског Прекршајног закона, застара извршења санкције везана је за правоснажност одлуке. Зато је важно утврдити је ли казна тек сада изречена или је раније постала правоснажна.

Шта ако сте казну тек сада добили?

Возачи који заприме казну не би требало одмах претпоставити да је ријеч о застарјелом потраживању, али ни игнорисати документ.

Потребно је провјерити:

  • датум и мјесто наводног прекршаја;
  • датум издавања и доставе документа;
  • да ли је ријеч о обавијести, прекршајном налогу или захтјеву за наплату раније изречене казне;
  • правну поуку и рок за евентуални приговор.

Ако је достављен прекршајни налог, рок за приговор у правилу износи осам дана од уредне доставе. Тачан рок и начин поступања треба провјерити у правној поуци конкретног документа.

Може ли се казна платити у умањеном износу?

У одређеним случајевима хрватски прописи омогућавају да се уплатом двије трећине изречене новчане казне, у прописаном року и под законским условима, сматра да је казна плаћена у цијелости.

Међутим, прије уплате треба пажљиво прочитати документ јер плаћање може утицати на право подношења приговора. Ако возач сматра да казна није основана или да је наступила застара, важно је да правовремено провјери могућности правне заштите, преноси ГПМаљевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

новчана казна

Хрватска

Плаћање

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