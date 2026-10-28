''Брзо пребољела Сашину смрт'': Сузани Јовановић смјештају аферу са пјевачем?

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сузана Јовановић нашла се у центру пажње на друштвеним мрежама након што су се појавиле тврдње да је наводно пронашла новог партнера након смрти супруга Саше Поповића.
У једној од објава наводи се: "Брзо је пребољела његову смрт! Сузана Јовановић ухваћена у загрљају нашег популарног пјевача!". Уз овај наслов објављена је фотографија на којој се двије особе виде с леђа, а која, према свему судећи, није аутентична, већ је направљена помоћу вјештачке интелигенције.
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У објави се притом не наводи име мушкарца са којим је пјевачица наводно виђена, већ је уз фотографију преузета њена биографија. Ипак, поједини корисници друштвених мрежа повјеровали су у ове тврдње, након чега су услиједили негативни и увредљиви коментари на рачун Сузане.
Ово није први пут да се пјевачица суочава са причама које, према њеним ријечима, имају за циљ да наруше њен углед и однос са породицом. Сузана је недавно говорила о непријатној ситуацији из периода брака са Сашом Поповићем, када је, како је испричала, неко покушао да је лажно представи као невјерну супругу.
"Звони мени телефон и зове ме тип: 'Здраво, Сузана, дугујеш ми 2.500 марака. Кад си била са мном, дао сам ти 2.500 марака.' Ја сам га ставила на спикерфон, кад си чист и знаш да ниси ништа лоше урадио у животу. Рекла сам: 'Ево мог мужа.' Сале је њега питао шта му треба, а он је кренуо да замуцкује. То је била подметачина. Мени није било тешко, скенирали смо број и поднијели кривичну пријаву за узнемиравање", испричала је Сузана.
Пјевачица је навела да је касније сазнала да је иза свега стајала жена са естраде.
"Питала сам да ли има везе са естрадом и да ли га је неко ангажовао, а радило се о мојој колегиници. Нисам сазнала име, али претпостављам и нека остане особа Икс. Циљ је био да се направи раздор и како ја варам Салета, да нисам добра жена, добра мајка и да нисам жена за њега. Циљ је био да се брак оконча. Да ли можеш да вјерујеш? Ја сам само питала да ли је неко са естраде, радило се о колегиници, а инспектор је рекао да не може да ми каже име", рекла је.
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Сузана је тада истакла колико јој је значио однос са Сашом, наглашавајући да никада није помишљала да га превари.
"Можда је то нека љубомора да Сале буде свачији, али само не мој. Више би им пријало да га растуре од мене, да крене од дјевојке до дјевојке, а не да буде само са једном женом. То је оно што ја кажем: 'Немој, па се не бој.' Ја знам да мужа мог нисам преварила ни мислима ни дјелима. Бред Пит да је дошао, рекла бих: 'Види, сладак је', али с њим никад не бих отишла. Ја сам мог мужа вољела, волим га и дан-данас, срцем и душом. За мене је брак светиња. Нико не постоји, само Сале Поповић и нико више" рекао је.
(Курир)
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