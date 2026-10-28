Сладић објавио прогнозу за новембар

Аутор:АТВ редакција
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Почетак новембра у Босни и Херцеговини доноси осјетно хладније, тмурно и кишовито вријеме, а на планинама се очекује и снијег.
Према прогнози метеоролога Недима Сладића, дневне температуре у Босни кретаће се од 1 до 7 степени, док ће у Херцеговини достизати највише 11 степени.
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Због источног и сјевероисточног вјетра осјећај хладноће биће још израженији. Ипак, најављене падавине могле би побољшати хидролошку ситуацију, док се веће потешкоће и ризици не очекују.
Сладић је појаснио да ће почетком новембра изнад сјеверозападне Европе доћи до формирања снажног поља високог притиска, што ће омогућити продор хладније ваздушне масе са сјевероистока континента према Балканском полуострву.
Истовремено, над западним Медитераном формираће се поље ниског ваздушног притиска, које ће бити смјештено између два поља високог притиска – једног над сјеверозападном Европом и другог над сјевером Африке.
Ријеч је о такозваним блокирајућим ситуацијама, у којима долази до промјене циркулације ваздуха.
"Ово најбоље и визуелно можемо дочарати ако замислимо два поља антициклона као двије кришке хљеба или двије стране погаче које чине основу за сендвич, а тада се између њих ово поље понаша попут додатака", објаснио је Сладић.
Према његовој прогнози, у Босни и Херцеговини очекује се тмурније и хладније вријеме него што је уобичајено за почетак новембра.
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Честе јесење кише изгледне су у низијским подручјима, посебно у централним и сјеверозападним дијеловима земље.
У подручјима изнад 900 метара надморске висине почетком наредне седмице падавине ће често бити на граници кише и снијега, док се на планинама очекује снијег.
Сладић истиче да ће, за разлику од претходног периода, падавине бити равномјерније распоређене, што би се требало повољно одразити на хидролошку ситуацију.
Према његовим ријечима, ријеке би требале изаћи из биолошког минимума, а веће потешкоће и ризици се не очекују.
Најприкладнији опис временских прилика које слиједе, како наводи, јесте типична касна јесен.
Дневне температуре ваздуха почетком новембра у Босни ће се кретати од 1 до 7 степени Целзијуса, док ће у Херцеговини достизати до 11 степени.
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Осјећај хладноће додатно ће појачавати источни и сјевероисточни вјетар, који ће у Босни углавном бити умјерен, а у Херцеговини често и јак.
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