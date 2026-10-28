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Цвијановић упутила телеграм саучешћа поводом жељезничке несреће у Шпанији

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28.10.2026 13:44

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Цвијановић упутила телеграм саучешћа поводом жељезничке несреће у Шпанији
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа шпанском краљу Фелипеу VI, премијеру Педру Санчезу и народу Шпаније, поводом жељезничке несреће у провинцији Толедо.

"Поводом трагичне жељезничке несреће у Шпанији, која је однијела бројне људске животе, упућујем Вам изразе најдубљег саучешћа. У овим тешким тренуцима наше мисли су са породицама настрадалих, којима је овај трагични догађај нанио ненадокнадив губитак, као и са свим повријеђенима, уз жеље за њихов брз и успјешан опоравак. Молим Вас да породицама страдалих пренесете изразе мог искреног саучешћа, а грађанима Краљевине Шпаније поруке дубоког саосјећања и солидарности", наводи се у телеграму саучешћа Цвијановићеве.

Подсјећамо, најмање 50 људи је погинуло, а више од 179 је повријеђено у јутрошњем судару два воза у Урди у провинцији Толедо, на прузи Мадрид-Севиља, према посљедњим подацима Службе цивилне заштите у Кастиљи-Ла Манчи, преносе шпански медији. Жељезнички саобраћај је обустављен.

Судар-возови-Шпанија

Свијет

Погинуло најмање 50 особа: Објављени снимци језивог судара возова

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Шпанија

Саучешће

Судар возова

несрећа

жељезничка несрећа

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