Погинуло најмање 50 особа: Објављени снимци језивог судара возова

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 50 људи је погинуло, а више од 179 је повријеђено у јутрошњем судару два воза у Урди у провинцији Толедо, на прузи Мадрид-Севиља, према посљедњим подацима Службе цивилне заштите у Кастиљи-Ла Манчи, преносе шпански медији. Жељезнички саобраћај је обустављен.
Више од 540 путника било у возовима који су се сударили у Шпанији
У два воза која су се јутрос сударила у Шпанији, на прузи Мадрид-Севиља, било је укупно 544 путника, рекла је Естер Падиља, портпаролка владе Кастиље-Ла Манче.
"У возу број 6076 компаније Ирио било је 146 путника и једна беба, а у возу број 2080 397 путника", рекла је она у интервјуу за телевизију РТВЕ.
Несрећа се догодила нешто послије девет часова између градова Лос Хебенес и Урда, у провинцији Толедо, пренио је Паис.
"Арагонске вести" пишу да је најмање 39 људи погинуло, а исти број погинулих су у изјави за Скај њуз навеле локалне власти. Према званичним подацима, за сада, најмање десет људи погинуло је у судару два воза јутрос на станици Урда у Толеду, рекла је Естер Падиља, портпаролка Хунте Кастиља-Ла Манча, у изјавама на регионалној телевизији.
BREAKING: Two high-speed trains collide near Toledo, Spain; multiple injuries reported https://t.co/vBwmEHW6JX— BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026
Два брза воза, један из Ренфеа и други из Ирија, сударила су се рано јутрос у близини станице Урда у Толеду, према изворима из службе за хитне случајеве 112, који су навели да су два вагона пала низ насип, преноси Ефе.
Брзи воз компаније АВЕ сударио се са возом компаније Ирио који је био заустављен на прузи, према изворима из служби за хитне случајеве 112. Први показатељи указују на то да је воз компаније АВЕ можда ударио отпозади у воз компаније Ирио, што је довело до исклизнућа два вагона воза Ирио из шина.
Свијет
Детаљи тешке несреће: У судару возова погинуло најмање 46 особа
Ренфе је известио да је жељезнички саобраћај између Мадрида, Сијудад Реала и Андалузије обустављен. Влада је отказала свој дневни ред за данас. Конкретно, несрећа се догодила између Море, Оргаза и Урде, на километру 118, између воза компаније Ренфе и другог воза компаније Ирио, који су покривали руту између Мадрида и Севиље.
Судар два воза од позади догодио се у 8.54 јутрос, јавио је 112. Регионална влада Кастиље-Ла Манче активирала је Територијални план за ванредне ситуације Кастиље-Ла Манче (Платецам) у 9.15 часова.
Портпарол Жељезничког синдиката, Рафаел Ескудеро, изјавио је да је жељезничка несрећа која се догодила рано јутрос "веома чудна".
WATCH: Horrifying footage shows train car apparently torn in half after collision between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; at least 179 injured https://t.co/gY1zpqWSWh— Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026
У разговору за Антену 3, он је истакао да у том подручју нема комерцијалног стајалишта, да се саобраћај прати у реалном времену, а да воз такође има информације у реалном времену о стању пруге и, уколико постоји препрека, попут другог воза, зауставио би се. Према првим информацијама, у судару су учествовали воз Ренфе АВЕ, који је кренуо из Мадрида ка Севиљи, и воз компаније Ирио, који је саобраћао у супротном смеру. Воз Ренфе претходно је успорио и зауставио се на неколико минута због проблема у жељезничком саобраћају, преноси Танјуг.
BREAKING: Death toll rises to 46 after trains collide near Toledo, Spain - Okdiario https://t.co/y7GrLA5lZl— BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026
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