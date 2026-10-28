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Путин: Мултиполарни свијет заиста постаје стварност

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28.10.2026 12:38

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Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool AP

Сви сада свjедоче како мултиполарни свијет заиста постаје стварност, то је неповратан и објективан тренд, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Како је руски лидер примјетио, овај форум, његове теме и учесници, и његов слободан и отворен дијалог, беспријекорно се уклапају у глобалне процесе трансформације, чији су обим и дубина толико огромни да их је тешко преценити.

Праведнији свијет, где се чују гласови већине, замјењује униполарни свет, додао је он.

„Ера када је судбине читавих континената одређивао уски блок држава неповратно пролази. Замјењује је праведнији свијет, у коме се морају чути гласови свих земаља учесница у међународним односима“, рекао је Путин на сједници.

О улози БРИКС-а у свијету

Руски предсједник је истакао посебну улогу БРИКС-а у савременом свијету.

„Преко 40 одсто глобалног БДП-а у протеклих пет година генерисале су земље БРИКС-а, док је удио Г7 мањи од 30 одсто“, објаснио је руски лидер.

О Африци и односу Запада према њој

Африка се све више потврђује као један од центара међународне економије, примјетио је Путин.

Утицај и ауторитет афричког континента на глобалној сцени расту, констатовао је он.

„Запад активно покушава да зароби Африку у дужничко ропство“, нагласио је Путин.

Према његовим ријечима, царински ратови и нелегитимне санкције су алати неоколонијализма.

Африка остала уз Русију упркос притисцима

Трговински и економски односи између Русије и Африке се развијају упркос притисцима и санкцијама, нагласио је Путин.

Москва је отворена за дијељење својих високотехнолошких рјешења са афричким земљама, поручио је руски лидер.

Руско-афричка трговина ће у веома блиској будућности премашити 50 милијарди долара, напоменуо је предсједник.

„Москва цијени чврст став Африке о одржавању контаката са Русијом упркос спољним притисцима“, нагласио је шеф државе.

Црни континент центар глобалног раста становништва

„А до 2050. године, становништво Африке ће премашити 2,5 милијарде људи“, додао је предсједник.

О реформи ММФ-а и Свјетске банке

Дошло је вријеме да се разговара о измјенама у раду Међународног монетарног фонда и Свјетске банке, њиховог преоријјентисања у циљу потреба земаља у развоју, нагласио је предсједник Русије.

„Преко 40 одсто глобалног БДП-а у протеклих пет година генерисале су земље БРИКС-а, док је удео Г7 мањи од 30 одсто“, објаснио је руски лидер, преноси Спутњик.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

БРИКС

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