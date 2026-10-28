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Арапи тврде да их Нетанјаху зове у Владу

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28.10.2026 11:40

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Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/David Goldman

Мансур Абас, предсједник странке Раам (Уједињена арапска листа), која представља Палестинце држављане Израела, тврди да оба ривалска блока - Нетанјахуов и Ајзенкотов - траже преговоре о коалицији са њима, оцјењујући исход парламентарних избора као неизвјестан.

Скај њуз подсјећа да се Нетанјаху, лидер странке Ликуд (Консолидација) и још увијек актуелни премијер, нада формирању десничарске коалиционе владе.

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Његов ривал Ајзенкот, предсједник партије Јашар (Директно) која предводи опозициони блок, такође се нада формирању коалиције "за промјене".

Британска телевизија наводи да су до сада оба блока умањивала могућност сарадње с арапским странкама.

Међутим, Абас је у интервјуу за "и24Њуз" казао да се више странака обратило арапској партији како би разговарали о формирању коалиције, укључујући и Нетанјахуов десничарски покрет.

Он је тако одговорио на питање да ли је његова странка контактирана након првих пројекција резултата са бирачким мјеста.

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"Нећемо улазити у детаље. Са деснице су нам се већ обратили; били су заинтересовани за наш став о разним питањима, постојао је специфичан приступ; нећу вам рећи да ли је био формалан или не. Али, десница нас није бојкотовала зато што постоји интересовање за нас. Они ће то учинити само када је то у њиховом политичком интересу", поручио је Абас.

Рам је постала прва странка израелских Арапа која се још од 1977. године придружила некој владајућој коалицији у Израелу када су њени представници ушли у владу Нетанјахуовог противника Нафталија Бенета 2021. године.

Ова странка подржава успостављање палестинске државе са Јерусалимом као главним градом.

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Тагови :

Израел

Избори у Израелу

Бењамин Нетанјаху

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