Арапи тврде да их Нетанјаху зове у Владу

Аутор:АТВ редакција
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Мансур Абас, предсједник странке Раам (Уједињена арапска листа), која представља Палестинце држављане Израела, тврди да оба ривалска блока - Нетанјахуов и Ајзенкотов - траже преговоре о коалицији са њима, оцјењујући исход парламентарних избора као неизвјестан.
Скај њуз подсјећа да се Нетанјаху, лидер странке Ликуд (Консолидација) и још увијек актуелни премијер, нада формирању десничарске коалиционе владе.
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Његов ривал Ајзенкот, предсједник партије Јашар (Директно) која предводи опозициони блок, такође се нада формирању коалиције "за промјене".
Британска телевизија наводи да су до сада оба блока умањивала могућност сарадње с арапским странкама.
Међутим, Абас је у интервјуу за "и24Њуз" казао да се више странака обратило арапској партији како би разговарали о формирању коалиције, укључујући и Нетанјахуов десничарски покрет.
Он је тако одговорио на питање да ли је његова странка контактирана након првих пројекција резултата са бирачким мјеста.
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"Нећемо улазити у детаље. Са деснице су нам се већ обратили; били су заинтересовани за наш став о разним питањима, постојао је специфичан приступ; нећу вам рећи да ли је био формалан или не. Али, десница нас није бојкотовала зато што постоји интересовање за нас. Они ће то учинити само када је то у њиховом политичком интересу", поручио је Абас.
Рам је постала прва странка израелских Арапа која се још од 1977. године придружила некој владајућој коалицији у Израелу када су њени представници ушли у владу Нетанјахуовог противника Нафталија Бенета 2021. године.
Ова странка подржава успостављање палестинске државе са Јерусалимом као главним градом.
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