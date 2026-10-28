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Савјет министара усвојио одлуку о повећању плата

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28.10.2026 12:19

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Савјет министара
Фото: SRNA

Савјет министара БиХ усвојио је данас одлуку о повећању плата у институцијама БиХ за 2027. годину, потврдила је предсједавајућа Савјета Борјана Кришто.

"Издвојила бих прије свега одлуку о висини основице за плате у институцијама БиХ за 2027. годину. Желимо споменути да је то свакако наша обавеза сходно закону, а сада и према потписаном колективном уговору", рекла је Кришто и додала да је усвојена и одлука о регресу.

Нагласила је да је такође усвојен и план активности за израду програма економских реформи Босне и Херцеговине за период од 2027. до 2029. године.

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Тагови :

повећање плата

Савјет министара БиХ

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