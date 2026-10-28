Савјет министара усвојио одлуку о повећању плата

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Савјет министара БиХ усвојио је данас одлуку о повећању плата у институцијама БиХ за 2027. годину, потврдила је предсједавајућа Савјета Борјана Кришто.
"Издвојила бих прије свега одлуку о висини основице за плате у институцијама БиХ за 2027. годину. Желимо споменути да је то свакако наша обавеза сходно закону, а сада и према потписаном колективном уговору", рекла је Кришто и додала да је усвојена и одлука о регресу.
Нагласила је да је такође усвојен и план активности за израду програма економских реформи Босне и Херцеговине за период од 2027. до 2029. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 ч0
БиХ
8 ч0
БиХ
18 ч0
БиХ
19 ч0
Најновије
Најчитаније
16
51
16
50
16
48
16
40
16
34
Тренутно на програму