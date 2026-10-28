Данас сједница Савјета министара, ево шта је дневном реду

Савјет министара БиХ требало би да разматра Нацрт измјена и допуна Закона о регистровању правних лица која оснивају институције БиХ.

На предложеном дневном реду је и Приједлог средњорочног програма рада Савјета министара за период од 2027. до 2029. године. Биће ријечи и о одлукама о висини основице за обрачун плата и регреса за годишњи одмор запослених у институцијама БиХ за наредну годину. Свијет Вашингтон: Могућ нови напад на Иран након избора

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