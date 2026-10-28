Данас сједница Савјета министара, ево шта је дневном реду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Савјет министара БиХ требало би да разматра Нацрт измјена и допуна Закона о регистровању правних лица која оснивају институције БиХ.
На предложеном дневном реду је и Приједлог средњорочног програма рада Савјета министара за период од 2027. до 2029. године.
Биће ријечи и о одлукама о висини основице за обрачун плата и регреса за годишњи одмор запослених у институцијама БиХ за наредну годину.
Свијет
Вашингтон: Могућ нови напад на Иран након избора
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
13 ч0
БиХ
14 ч0
БиХ
14 ч1
БиХ
16 ч1
Најновије
Најчитаније
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Тренутно на програму