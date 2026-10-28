Нападач узвикивао Алаху акбар: Тужилаштво о нападу испред Амбасаде Израела у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Дежурни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду обавио је увиђај на лицу мјеста гдје је прошле ноћи испред Амбасаде Израела нападнут полицијски службеник београдског одреда Жандармерије Д.С, који је обезбјеђивао амбасаду, саопштено је данас из тог тужилаштва.
Дежурни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Београду обавио је увиђај на лицу мјеста гдје је прошле ноћи испред Амбасаде Израела нападнут полицијски службеник београдског одреда Жандармерије Д.С, који је обезбјеђивао амбасаду, саопштено је данас из тог тужилаштва.
"Напад је извршило за сада НН лице обучено у црну одјећу, које је отворило врата кућице за обезбјеђење у којој се Д.С. налазио и са два ножа у рукама кренуло ка њему и узвикнувши 'Алаху акбар'", наводи се у саопштењу.
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"Том приликом НН лице је један нож бацило у правцу Д.С. погодивши га у лијеви образ. Након тога је Д.С. извадио службено оружје и испалио неколико пројектила у нападача и усмртио га на лицу мјеста. Д.С. је констатована повреда у виду посјекотине лијевог образа", додаје ВЈТ.
Након увиђаја утврђено је да је употреба службеног ватреног оружја била оправдана у самоодбрани, а рад на утврђивању свих околности овог догађаја се наставља, закључује се у саопштењу.
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