Напад испред амбасаде Израела у Београду: Проглашен црвени степен опасности од тероризма

Аутор:АТВ редакција
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Малољетно лице, за које се сумња да је из Шапца, напало је са два ножа припадника Жандармерије који је обезбјеђивао објекат испред Амбасаде Израела у Београду, узвикујући "Алаху акбар".
Припадник Жандармерије је у самоодбрани ликвидирао нападача. Проглашен је црвени степен опасности од тероризма.
Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова у техничком мандату Ивица Дачић потврдио је да је ноћас, 15 минута послије поноћи, у Београду изведен терористички напад на припадника Жандармерије који је обезбјеђивао Амбасаду Израела.
Малољетно лице, за сада неутврђеног идентитета, за које се основано сумња да је из Шапца, узвикујући "Алаху акбар", напало је припадника Жандармерије са два ножа. Припадник Жандармерије је у самоодбрани усмртио нападача, а том приликом је и сам лакше повријеђен.
Министар Дачић је навео да су безбједносне службе пратиле ту особу и да је, према досадашњим сазнањима, била позната као представник Исламске државе. Након напада, наложено је подизање нивоа безбједносне пријетње од тероризма на највиши степен и појачавање присуства полиције на кључним локацијама широм Србије.
"Имајући у виду да се на територији наше земље догодио терористички напад, донио сам одлуку да подигнем ниво безбједносне пријетње од тероризма на највиши могући степен — црвени степен", навео је Дачић.
Прецизирао је да то подразумијева појачану контролу и присуство полицијских снага на локацијама од посебног безбједносног значаја, укључујући инфраструктурне објекте и мјеста на којима се окупља већи број грађана.
Истрага је у току.
(РТС)
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