Путин: Улога природног гаса у међународној трговини ће само јачати

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин изјавио је синоћ да ће улога природног гаса у међународној трговини само јачати, да се енергетска независност и суверенитет не смију градити на рачун других држава, као и да су они који су промовисали "зелену агенду" поново активирали постројења на угаљ, суочени са потешкоћама у енергетском сектору.
"Улога природног гаса као ослонца глобалне енергетике, индустрије, али и пољопривредног сектора и система међународне трговине само ће јачати", рекао је Путин на Форуму држава-извозника гаса у Москви, преноси Спутњик.
Он је нагласио да је Русија један од кључних играча на свјетском тржишту гаса и да заузима прво мјесто по резервама природног гаса. Путин је навео да Русија одговорно испуњава све обавезе у погледу испорука иностранству, док Европа, одрицањем од руских енергената, сама задаје ударац сопственој индустрији.
"Ко другоме јаму копа, сам у њу упада", прокоментарисао је Путин став Европе.
Према његовим ријечима, свака земља сама одлучује који ће вид производње енергије развијати, али да на природни гас отпада четвртина свјетског енергетског биланса.
"Свака земља сама одлучује који вид производње енергије ће развијати, из угљоводоника, нуклеарну, хидроенергију или енергију из обновљивих извора. Међутим, данас управо на гас отпада четвртина свјетског енергетског биланса", рекао је руски предсједник током обраћања.
Он је указао да је неопходно да се оптимизују путеви снабдијевања гасом у свијету, и предложио је земљама извозницама да размотре могуће транспортне руте.
"Створили смо јединствен производни комплекс који нам омогућава да диверзификујемо испоруке гаса, развијамо његову прераду и гасну хемијску индустрију. Ту снажну ресурсну, научну и индустријску базу користимо за раст националне економије, а истовремено смо одговоран снабдијевач гасом иностранства, поуздан и предвидив партнер", нагласио је Путин.
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Руски предсједник је истакао директну везу између енергетске и националне безбједности, наводећи да енергетска независност и суверенитет у ширем смислу не смију да се осигуравају на рачун других држава.
Поводом обраћања египатског министра нафте и минералних ресурса Карима Бадавија, који је говорио о тој повезаности, а Путин је казао да је "тешко не сложити се" са Бадавијевом изјавом, да је енергетска безбједност директно повезана са националном.
Путин је, такође, позвао на изградњу мостова сарадње у сфери енергетике, посебно ако се имају у виду актуелни догађаји у свијету.
"Морамо изградити ове мостове између нас како бисмо успоставили сарадњу и заједничко разумијевање о томе како даље. Овај мост ће несумњиво бити веома чврст и данас је преко потребан, с обзиром на догађаје којима свједочимо широм свијета", рекао је Путин.
Према његовим ријечима, форум земаља извозница гаса није "картел".
"Ми не стварамо никакав картел. Овдје не чинимо ништа што би било у супротности са принципима међународног права, међутим, свакако треба да размјењујемо информације, што и чинимо, и морамо се залагати за правичност у принципима међународне енергетске политике, као и за осигуравање безбједности испорука гаса", рекао је руски лидер на самиту.
Путин је казао да дизање у ваздух руских гасовода "Сјеверни ток", којима је гас испоручиван Европи, представља директан терористички акт.
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"На руским гасоводима који воде ка Европи извршени су директни терористички акти. Они су дигнути у ваздух", рекао је Путин.
Он је казао и да су они, који су промовисали "зелену агенду", поново активирали постројења на угаљ суочени са потешкоћама у енергетском сектору.
Путин је додао да су земље у развоју главне жртве проблема на глобалном тржишту и да, због тога, прелазак на потпуно "зелену агенду", баш као и свака друга одлука у овој сфери, мора бити правичан.
"А да би ове одлуке биле уравнотежене, свакако морамо да радимо сви заједно, укључујући и оне који се залажу за зелену агенду. Међутим, када је рјешавање енергетских изазова постало теже, поново су отворили постројења на угаљ и сада их активно користе. Дакле, шта се догодило са њиховом зеленом агендом? Морамо заједно да сједнемо за сто, сви и пронађемо уравнотежена рјешења", рекао је Путин.
Истакао је да сматра да је Африка "континент будућности".
Путин је подржао је предсједника Ирана Масуда Пезешкијана, који је изјавио да су санкције које су уведене његовој земљи у области енергетике незаконите.
"Скренули сте пажњу на незаконите санкције које поједине земље уводе у области енергетике. Потпуно се слажем да оне доводе до изузетно штетних посљедица, и то за све учеснике на тржишту, како за произвођаче, тако и за потрошаче енергената", рекао је Путин на самиту, коментаришући обраћање иранског предсједника.
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