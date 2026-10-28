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Преокрет у Израелу: Нетанјахуов блок води са 57 према 47 мандата

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28.10.2026 07:09

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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху и његова супруга Сара Нетанјаху гласали су на бирачком мјесту током општих избора у Израелу, у западном Јерусалему, 27. октобра 2026. године.
Фото: Anadolu Agency

Блок израелског премијера Бењамина Нетанјахуа освојио је на парламентарним изборима одржаним у уторак 57 мандата, док је антинетанјахуовском блоку припало 47 мандата, након што су пребројани гласови из 41,9 одсто бирачких кутија. Претежно арапске странке Заједничка листа и Рам заједно имају 16 мандата, показали су прелиминарни резултати Централне изборне комисије.

Странке које тренутно прелазе цензус од 3,25 одсто су Резервисти, са 2,7 одсто гласова, Народ Израела, са 1,8 одсто, и Хареди, са 0,3 одсто, пренио је "Тајмс оф Израел".

Резултати објављени до 5.58 часова још нису коначни, а пребројавање гласова се наставља.

У изборном штабу Ликуда у Јерусалиму, Нетанјаху је рекао да Израел има "историјску, јединствену прилику" да, заједно са америчким предсједником Доналдом Трампом, "једном заувијек уклони иранску пријетњу".

Он је критиковао странке спремне да сарађују са арапским странкама, питајући како могу да говоре о "савезу оних који служе" са странкама које, како је навео, нападају војнике израелских одбрамбених снага.

Трамп је на друштвеној мрежи Трут соушл оцијенио да је његова подршка Нетанјахуу утицала на изборни резултат, наводећи да се, умјесто очекиваног одлучујућег пораза премијера, сада назире тијесан резултат или чак побједа.

Према подацима израелске Централне изборне комисије, излазност бирача на ванредним парламентарним изборима у Израелу до 22.00 часа синоћ износила је 77,7 одсто, што је више у односу на 70,6 одсто, колико је забиљежено на изборима 2022. године.

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Према доступним подацима, право гласа искористила су 5.695.682 Израелца, наводи "Тајмс оф Израел".

То је највећа излазност на изборима у Израелу од 1999. године.

У Израелу су јуче одржани ванредни парламентарни избори за 120 посланичких мјеста у Кнесету.

Биралишта су била отворена од 7.00 до 22.00 часа по локалном времену, а право гласа имало је око 7,3 милиона уписаних бирача.

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Тагови :

Избори у Израелу

Израел

Бењамин Нетанјаху

избори

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