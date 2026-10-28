Аутор:АТВ редакција
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Почетак новембра традиционално доноси и приппеме за свињокољ, а огласи су већ препуни понуда живе стоке, свјежег меса, али и домаћих сухомеснатих производа који све више привлаче велику пажњу купаца.
Повећање цијене живе ваге и прерађевина, многи се с правом питају – шта се више исплати: купити цијелу свињу или месо узимати парцијално, те колико је заправо новца потребно да се обезбиједи зимска залиха за четворочлану породицу?
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Тренутне цијене на тржишту јасно показују високу потражњу. За такозване "рањенике" тешке око 200 килограма и крмаче од око 170 килограма, цијена живе ваге креће се око 4 КМ по килограму.
Са друге стране, прасад тежине од 25 до 28 килограма цијене се по 5,50 КМ по килограму.
За оне који немају услова за традиционалну обраду меса, понуда свјежег и сушеног меса такође је разноврсна:
Избор између куповине живе стоке и готовог меса зависи од неколико кључних фактора: простора, времена, али и коначне математике.
Ако се одлучите за куповину „рањеника“ тешког 200 кг по цијени од 4 КМ, ваша инвестиција износи око 800 КМ.
Након клања и обраде, нето количина квалитетног меса и прерађевина (уз кости, сало и маст) знатно премашује вриједност уложеног новца у поређењу са куповином у месарама.
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Свиња од 200 килограма даје солидну количину квалитетног меса за печење, шницле, али и довољно сировине за израду сухомеснатих производа (кобасица, сланине) и топљење масти.
Са друге стране, куповина готових мјешовитих комада меса по цијени од 10 КМ/кг или сувомеснатих производа који иду и до 35 КМ/кг знатно брже растерећује буџет ако вам треба мања количина, али дугорочно за цијелу зиму представља знатно већи финансијски издатак.
Да би се обезбиједила пристојна залиха меса и прерађевина за четворочлану породицу током предстојећих зимских мјесеци, рачуница показује да је куповина цијеле свиње далеко економичнија опција.
Узимајући у обзир да просјечна плата у Републици Српској износи око 1.400 КМ, набавка једне теже свиње (око 800 КМ) кошта нешто више од пола једне просјечне плате.
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Када се на то додају трошкови зачина, цријева, услуга обраде и додатних потрепштина, за комплетан свињокољ биће потребно издвојити око 900 до 1.000 КМ.
То значи да је за традиционалну припрему зимнице и обезбјеђивање меса за четворочлану породицу потребно издвојити нешто мање од једне цијеле просјечне плате.
Са друге стране, уколико би се иста количина меса и прерађевина куповала парцијално у малопродаји или на пијацама по наведеним цијенама, трошкови би лако премашили 1.500 до 1.800 КМ, што куповину живе стоке и даље чини исплативијим избором за домаћинства која имају могућност да се упусте у овај традиционални посао.
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