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Камион ударио у жену и прешао преко ње: Задобила тешке повреде

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28.10.2026 07:43

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

У тешкој саобраћајној несрећи која се у уторак ујутро, 27. октобра, догодила у Синделфингену у Њемачкој, 22-годишња пјешакиња задобила је тешке повреде након што ју је ударио и прегазио камион с киперским сандуком.

На мјесту несреће интервенисале су бројне ватрогасне и медицинске екипе, а повријеђена жена превезена је у болницу.

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Возач скретао због градилишта и аутобуса

Према подацима полиције у Лудвигсбургу, несрећа се догодила око 9:30 сати. Седамдесетогодишњи возач камиона скретао је с Валденбуцхер Страсе у Леипзигер Страсе, у правцу насеља Голдберг.

Због великог радијуса скретања и препрека постављених због радова на цести, камион је прешао у супротну саобраћајну траку, након чега се возач зауставио.

У том тренутку 22-годишња дјевојка закорачила је испред заустављеног камиона како би прешла Леипзигер Страсе. Када је возач поново кренуо и покушао се вратити у своју траку, скрећући удесно како би пропустио аутобус јавног превоза који му је долазио у сусрет, очигледно није примјетио жену.

Жена тешко повријеђена, стигао и хеликоптер

Камион је ударио жену пјешака и прешао преко ње, при чему је задобила тешке повреде. Екипе хитне помоћи збринуле су је на мјесту несреће, након чега је возилом хитне помоћи превезена у болницу.

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На мјесто несреће слетио је и хеликоптер хитне медицинске службе, али његова интервенција на крају није била потребна.

Леипзигер Страсе била је затворена за саобраћај током полицијског увиђаја, до приближно 12:45 сати. На камиону није забиљежена материјална штета.

Ради прецизне реконструкције околности и тока несреће, ангажован је судски вјештак.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Њемачка

Саобраћајна несрећа

повријеђена жена

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