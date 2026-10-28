Камион ударио у жену и прешао преко ње: Задобила тешке повреде

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се у уторак ујутро, 27. октобра, догодила у Синделфингену у Њемачкој, 22-годишња пјешакиња задобила је тешке повреде након што ју је ударио и прегазио камион с киперским сандуком.
На мјесту несреће интервенисале су бројне ватрогасне и медицинске екипе, а повријеђена жена превезена је у болницу.
Бања Лука
Провјерите које бањалучке улице и насеља остају без напајања
Према подацима полиције у Лудвигсбургу, несрећа се догодила око 9:30 сати. Седамдесетогодишњи возач камиона скретао је с Валденбуцхер Страсе у Леипзигер Страсе, у правцу насеља Голдберг.
Због великог радијуса скретања и препрека постављених због радова на цести, камион је прешао у супротну саобраћајну траку, након чега се возач зауставио.
У том тренутку 22-годишња дјевојка закорачила је испред заустављеног камиона како би прешла Леипзигер Страсе. Када је возач поново кренуо и покушао се вратити у своју траку, скрећући удесно како би пропустио аутобус јавног превоза који му је долазио у сусрет, очигледно није примјетио жену.
Камион је ударио жену пјешака и прешао преко ње, при чему је задобила тешке повреде. Екипе хитне помоћи збринуле су је на мјесту несреће, након чега је возилом хитне помоћи превезена у болницу.
Друштво
Мајстори све скупљи: Ево колико кошта кречење стана
На мјесто несреће слетио је и хеликоптер хитне медицинске службе, али његова интервенција на крају није била потребна.
Леипзигер Страсе била је затворена за саобраћај током полицијског увиђаја, до приближно 12:45 сати. На камиону није забиљежена материјална штета.
Ради прецизне реконструкције околности и тока несреће, ангажован је судски вјештак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Тренутно на програму