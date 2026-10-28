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Провјерите које бањалучке улице и насеља остају без напајања

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28.10.2026 07:25

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Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Због планираних радова на одржавању и модернизацији електромреже данас ће доћи до привременог прекида у испоруци електричне енергије за више улица и насеља на подручју града Бањалуке.

Из надлежног предузећа апелују на грађане за разумијевање и спремност због планираних обустава напајања током дана.

Од 08.30 до 13.30 часова без струје су дијелови улица Војводе Уроша Дреновића, Симе Партала, Стојка Врањеша и Свете Ристића, као и насеља Дуципоље, Карановац и Јагаре.

Дијелови улица Прве крајишке бригаде народне одбране бр. 5, Јована Јанчића и Огњена Прице без струје остају од 09.00 до 12.00 часова.

Од 09.00 до 14.00 часова без струје ће бити Ддијелови улица Краља Петра И Карађорђевића бр. 66, 68, 70, 91, 93, 95 и 113, те Дракулићка улица.

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У случају лоших временских услова, радови могу бити одложени, а о евентуалним измјенама грађани ће бити благовремено обавијештени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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