Провјерите које бањалучке улице и насеља остају без напајања

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на одржавању и модернизацији електромреже данас ће доћи до привременог прекида у испоруци електричне енергије за више улица и насеља на подручју града Бањалуке.
Из надлежног предузећа апелују на грађане за разумијевање и спремност због планираних обустава напајања током дана.
Од 08.30 до 13.30 часова без струје су дијелови улица Војводе Уроша Дреновића, Симе Партала, Стојка Врањеша и Свете Ристића, као и насеља Дуципоље, Карановац и Јагаре.
Дијелови улица Прве крајишке бригаде народне одбране бр. 5, Јована Јанчића и Огњена Прице без струје остају од 09.00 до 12.00 часова.
Од 09.00 до 14.00 часова без струје ће бити Ддијелови улица Краља Петра И Карађорђевића бр. 66, 68, 70, 91, 93, 95 и 113, те Дракулићка улица.
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У случају лоших временских услова, радови могу бити одложени, а о евентуалним измјенама грађани ће бити благовремено обавијештени.
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