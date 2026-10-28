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Мајстори све скупљи: Ево колико кошта кречење стана

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28.10.2026 07:15

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кречење зидова бијело креч боја
Фото: Pexel/ Polina Tankilevitch

Кречење се данас најчешће изводи бојењем зидова и плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом, попут „Јупола“, а не кречом.

Цијена по квадратном метру у правилу укључује заштиту подова и намјештаја, санацију ситних пукотина те наношење два слоја боје.

Кречење у Босни и Херцеговини у 2026. години кошта оквирно од 3 до 5 КМ по квадратном метру за два слоја бијеле боје са укљученим материјалом и радом, према прегледу цијена специјализованог портала Даибау.ба.

Сама боја притом представља мањи дио укупног рачуна: канта „Јупол Класик“ од 15 литара кошта од 43,70 до 47,50 КМ (према подацима портала гради.ба од 15. октобра 2026.) и покрива око 80 до 100 квадратних метара у два слоја, што износи 0,44 до 0,60 КМ по квадратном метру. Кречење иначе долази као завршни корак након малтерисања и глетања.

Преглед кључних ставки

Рад и материјал: 3 до 5 КМ по квадратном метру за два слоја бијеле боје, док се пастелне боје крећу од 3,5 до 5,5 КМ по квадратном метру (Даибау.ба, 2026.).

Јупол Класик (15 л): 43,70 до 47,50 КМ.

Потрошња: 150 до 190 мл по квадратном метру за два слоја (према спецификацији произвођача), па једна канта од 15 л покрива око 79 до 100 квадратних метара.

Периве боје (15 л): 55,45 до 106,50 КМ; латекс боје (15 л): 129,95 до 184,00 КМ.

За 200 квадратних метара зидова и плафона: потребне су 2 до 3 канте „Јупол Класика“ (87 до 143 КМ), а укупна цијена са радом креће се од 600 до 1.000 КМ.

Колико кошта кречење по квадратном метру?

Цијене по квадратном метру за рад и материјал према подацима портала Даибау.ба за 2026. годину износе:

  • Бијела боја (два слоја): 3 до 5 КМ
  • Пастелне боје: 3,5 до 5,5 КМ
  • Нијансе сиве: 3 до 5 КМ
  • Санација буђи: 10 до 14 КМ

Ако се ради о бојењу преко старе тамне подлоге, мрља од влаге или дима, потребно је нанијети више слојева или премаз за блокаду мрља, што додатно подиже коначну цијену.

Цијене боја за зидове у продавницама

Према редовним цијенама из продавница које прати гради.ба (стање од 15. октобра 2026. године за бијеле боје у паковањима од 15 литара):

  • Основна бијела боја других марки (15 л): 24,95 до 43,55 КМ
  • Јупол Класик (15 л): 43,70 до 47,50 КМ
  • Перива бијела боја (Јупол Голд и сличне, 15 л): 55,45 до 106,50 КМ (сама „Јупол Голд“ кошта 79,00 до 98,95 КМ)
  • Латекс боје – мат, полумат, сатен (15 л): 129,95 до 184,00 КМ

Боје у тону су скупље. Обична дисперзивна боја довољна је за спаваће собе и плафоне. За ходнике, кухиње и дјечије собе препоручује се перива боја јер се зид може пребрисати без остављања трагова. Латекс је најотпорнији на хабање и прање, али је уједно и најскупља опција.

Колико је боје потребно по квадратном метру?

За „Јупол Класик“ произвођач наводи просјечну потрошњу од 150 до 190 мл по квадратном метру за два слоја, у зависности од упојности и храпавости саме подлоге:

За собу од 50 квадратних метара површине (два слоја): потребно је 7,5 до 9,5 литара боје, односно 1 канта од 15 л.

За површину од 100 квадратних метара (два слоја): потребно је 15 до 19 литара боје, односно 1 до 2 канте од 15 л.

За мањи стан са 200 квадратних метара површине зидова и плафона (два слоја): потребно је 30 до 38 литара боје, односно 2 до 3 канте од 15 л.

Свјеж глет упија више боје, па се при наношењу првог слоја троши већа количина. За периве и латекс боје потрошњу треба провјерити на паковању јер се разликује у зависности од производа.

Примјер обрачуна: Кречење 200 квадратних метара зидова и плафона

За површину од 200 квадратних метара зидова и плафона:

За 2 до 3 канте „Јупол Класика“ (15 л) потребно је издвојити од 87 до 143 КМ.

Укупан трошак рада и материјала (према тарифи од 3 до 5 КМ по квадратном метру) износи од 600 до 1.000 КМ.

Површина зидова и плафона рачуна се по просторијама: обим собе помножи се са висином, томе се дода површина плафона, а затим се одузму отвори за врата и прозоре. У цијену кречења по квадратном метру у правилу не улази глетање нових зидова нити санација већих грађевинских оштећења, наводи гради.ба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Цијене

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