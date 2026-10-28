Аутор:АТВ редакција
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Кречење се данас најчешће изводи бојењем зидова и плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом, попут „Јупола“, а не кречом.
Цијена по квадратном метру у правилу укључује заштиту подова и намјештаја, санацију ситних пукотина те наношење два слоја боје.
Кречење у Босни и Херцеговини у 2026. години кошта оквирно од 3 до 5 КМ по квадратном метру за два слоја бијеле боје са укљученим материјалом и радом, према прегледу цијена специјализованог портала Даибау.ба.
Сама боја притом представља мањи дио укупног рачуна: канта „Јупол Класик“ од 15 литара кошта од 43,70 до 47,50 КМ (према подацима портала гради.ба од 15. октобра 2026.) и покрива око 80 до 100 квадратних метара у два слоја, што износи 0,44 до 0,60 КМ по квадратном метру. Кречење иначе долази као завршни корак након малтерисања и глетања.
Рад и материјал: 3 до 5 КМ по квадратном метру за два слоја бијеле боје, док се пастелне боје крећу од 3,5 до 5,5 КМ по квадратном метру (Даибау.ба, 2026.).
Јупол Класик (15 л): 43,70 до 47,50 КМ.
Потрошња: 150 до 190 мл по квадратном метру за два слоја (према спецификацији произвођача), па једна канта од 15 л покрива око 79 до 100 квадратних метара.
Периве боје (15 л): 55,45 до 106,50 КМ; латекс боје (15 л): 129,95 до 184,00 КМ.
За 200 квадратних метара зидова и плафона: потребне су 2 до 3 канте „Јупол Класика“ (87 до 143 КМ), а укупна цијена са радом креће се од 600 до 1.000 КМ.
Цијене по квадратном метру за рад и материјал према подацима портала Даибау.ба за 2026. годину износе:
Ако се ради о бојењу преко старе тамне подлоге, мрља од влаге или дима, потребно је нанијети више слојева или премаз за блокаду мрља, што додатно подиже коначну цијену.
Према редовним цијенама из продавница које прати гради.ба (стање од 15. октобра 2026. године за бијеле боје у паковањима од 15 литара):
Боје у тону су скупље. Обична дисперзивна боја довољна је за спаваће собе и плафоне. За ходнике, кухиње и дјечије собе препоручује се перива боја јер се зид може пребрисати без остављања трагова. Латекс је најотпорнији на хабање и прање, али је уједно и најскупља опција.
За „Јупол Класик“ произвођач наводи просјечну потрошњу од 150 до 190 мл по квадратном метру за два слоја, у зависности од упојности и храпавости саме подлоге:
За собу од 50 квадратних метара површине (два слоја): потребно је 7,5 до 9,5 литара боје, односно 1 канта од 15 л.
За површину од 100 квадратних метара (два слоја): потребно је 15 до 19 литара боје, односно 1 до 2 канте од 15 л.
За мањи стан са 200 квадратних метара површине зидова и плафона (два слоја): потребно је 30 до 38 литара боје, односно 2 до 3 канте од 15 л.
Свјеж глет упија више боје, па се при наношењу првог слоја троши већа количина. За периве и латекс боје потрошњу треба провјерити на паковању јер се разликује у зависности од производа.
Примјер обрачуна: Кречење 200 квадратних метара зидова и плафона
За површину од 200 квадратних метара зидова и плафона:
За 2 до 3 канте „Јупол Класика“ (15 л) потребно је издвојити од 87 до 143 КМ.
Укупан трошак рада и материјала (према тарифи од 3 до 5 КМ по квадратном метру) износи од 600 до 1.000 КМ.
Површина зидова и плафона рачуна се по просторијама: обим собе помножи се са висином, томе се дода површина плафона, а затим се одузму отвори за врата и прозоре. У цијену кречења по квадратном метру у правилу не улази глетање нових зидова нити санација већих грађевинских оштећења, наводи гради.ба.
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