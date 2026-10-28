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Позајмила упаљач па запалила мушкарца

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28.10.2026 07:25

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Крупни план интензивних наранџастих пламена док дрво гори, стварајући топлу и динамичну сцену.
Фото: pexels/Rahul Sapra

Жена са Флориде оптужена је за покушај убиства након што је, како се сумња, запалила мушкарца.

Канцеларија шерифа округа Мајами-Дејд саопштила је да је Таниша Шелтон ухапшена без инцидената након напада који се наводно догодио у суботу, 24. октобра. Поред покушаја убиства првог степена, она се терети и за подметање пожара.

Према изјави на основу које је издато рјешење о хапшењу, а до које је дошао магазин Пипл, Шелтон се наводно посвађала са жртвом неколико сати прије напада.

Шелтон је наводно запријетила да ће отићи и пронаћи некога ко ће пребити жртву, идентификовану као тридесеттрогодишњи Нејтанијел Девон Матиз, саопштиле су власти.

Када се неколико сати касније вратила, наводно је носила кофу у којој се налазила пластична кеса са запаљивом течношћу.

Шелтон је потом наводно позајмила упаљач од једног свједока, полила Матиза запаљивом течношћу и запалила га.

Матиз је задобио тешке опекотине на најмање 80 одсто тијела, саопштила је полиција. Према изјави на основу које је издато рјешење о хапшењу, жртва се налази у критичном стању и не очекује се да ће преживјети. Полиција је жртву пронашла без свијести.

Према истом документу, полиција је ухапсила Шелтонову након што је пронашла жену која је одговарала опису који је дао један од свједока.

За сада није познато да ли се Шелтонова изјаснила о кривици. Тренутно се налази у притвору у затвору округа Мајами-Дејд, без могућности пуштања уз кауцију.

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Тагови :

покушај убиства

Црна хроника свијет

Флорида

физички напад

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