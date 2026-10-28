Алармантне бројке у Хрватској: За 13 година 64.000 ученика мање

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хрватска је у посљедњих 13 година остала без готово 64.000 ученика, што одговара гашењу око 3.760 разредних одјељења, подаци су Министарства науке, образовања и младих из Школског е-Рудника.
Овај податак се односи на период од школске године 2013./2014., прве за коју су подаци јавно доступни, преноси хрватски портал Средња.
Србија
Тиче се Русије: Из ЕУ стигао ултиматум побједницима избора у Србији
Према најновијим подацима, у школској години 2026./2027. у Хрватској је укупно 445.231 ученик, што је 552 мање него претходне године. Од тога је 298.060 основношколаца и 147.171 средњошколац.
У систему ради 1.326 редовних матичних школа, двије мање него лани, и 1.022 подручне школе, што је пад од 22 подручне школе у само годину дана. Поређења ради, у школској години 2013./2014. било је мање матичних (1.278), али осјетно више подручних школа (1.220).
Процентално, демографски су најпогођеније Вуковарско-сремска жупанија с падом од 34,69 посто, Бродско-посавска с 31,38 посто и Пожешко-славонска жупанија с 31,30 посто мање ученика. Благи раст у тринаестогодишњем периоду биљеже само Град Загреб, с 2,15 посто више ученика, и Истарска жупанија, с порастом од 1,88 посто.
Ове је године у прве разреде основних школа уписано 36.840 ученика, што је 382 више него лани. Истовремено, из основношколског система излази већа генерација, осми разред ове године завршава 38.598 ученика, односно њих 610 више него прошле године.
У прве разреде средњих школа ове је године кренуло 38.705 ученика, што је пад од 639 ученика у односу на претходну годину, преноси портал Индекс.
Бања Лука
Бањалучани, спремите се: Дијелови града остају без воде
С друге стране, у завршним разредима средњих школа је 39.001 матурант, односно 1028 више него лани.
Од укупног броја матураната, 42 посто завршава четворогодишње струковне школе, а подједнак је број оних који завршавају гимназије и трогодишње струковне школе.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
54
11
53
11
53
11
49
11
47
Тренутно на програму