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Бањалучани, спремите се: Дијелови града остају без воде

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28.10.2026 10:05

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Славина, чесма
Фото: АТВ

Из бањалучког "Водовода" саопштено је да је водоснабдијевање већег дијела града уредно, али да ће због планираних радова на мрежи и отклањања кварова данас доћи до привремених прекида у испоруци воде у неколико улица и насеља.

Екипе Сектора одржавање данас, 28. октобра, радиће на прегледу и отклањању кварова на водоводној мрежи у улицама Илије Гарашанина (Лазарево), Суботичкој (Шарговац), Сретена Стојановића (Лазарево), Ненада Костића (Залужани), те на подручју Туњица.

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Када је ријеч о локалним водоводима, екипе задужене за ове системе отклањаће кварове у Рекавицама (Гашића врело), Доњим Колима и Бочцу.

На систему Бањица водоснабдијевање је уредно, осим за потрошаче који се снабдијевају са Новог резервоара у Рекавицама, гдје је вода тренутно затворена због квара, а нормализација се очекује у току дана.

Такође, у резервоару Вулини данас се монтира пумпа, након чега се и на том подручју очекује стабилизација и нормализација водоснабдијевања.

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Из „Водовода“ напомињу да у периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Водовод Бањалука

водовод

Бањалука

Вода

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