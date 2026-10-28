Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас у Бањалуци да је трговина веома значајна за привреду Српске, будући да у тој области, између осталог, ради више од 50.000 радника.
Минић је напоменуо и да Република Српска путем трговине обезбјеђује робну размјену, као да и све битно да функционише у складу са том привредном активношћу.
"Трговинска дјелатност у Републици Српској у овом моменту показује непрестани раст", изјавио је Минић новинарима на отварању Регионалног самита трговине.
Он је нагласио да је Република Српска свјесна да постоје привредне гране које због раста цијена енергената и промјена на тржишту имају проблеме.
Република Српска
Додик: Потребно је да јачамо нашу трговину
"Због тога Влада Српске припрема нове сетове одговарајућих мјера које усагласила јуче и које ће сутра бити усвојене као информације", најавио је Минић.
Минић је оцијенио да је добро што постоји велика заинтересованост за овај самит, на којем ће бројни релевантни учесници усвојити корисне закључке и идеје које Влада Српске намјерава да реализује.
Самит се одржава у Културном центру "Бански двор" и окупља лидере бизниса, креаторе политика и иноваторе Балкана с циљем обликовања будућности трговине и регионалне сарадње.
Економија
Отворен Други Регионални самит трговине у Бањалуци
Скуп ће током два дана окупити привреднике, представнике институција и стручњаке из региона, уз пет панела, три предавања и прилике за разговоре из којих могу настати нова партнерства, рекли су организатори, преноси Срна.
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