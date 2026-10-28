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Отворен Други Регионални самит трговине у Бањалуци

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28.10.2026 10:32

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Други Регионални самит трговине у Бањалуци
Фото: АТВ

У Бањалуци је свечано отворен Други Регионални самит трговине, догађај који окупља лидере бизниса, креаторе политика и иноваторе Балкана с циљем обликовања будућности трговине и регионалне сарадње.

Како су саопштили организатори, Самит ће током два дана окупити привреднике, представнике институција и стручњаке из региона, уз пет панела, три предавања и прилике за разговоре из којих могу настати нова партнерства.

Други Регионални самит трговине

Регионалном самиту присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, директор Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић, организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

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Тагови :

Регионални самит трговине 2026

Бањалука

Трговина

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