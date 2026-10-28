Ради без проблема: Термоелектрана у Угљевику поново на мрежи

Аутор:АТВ редакција
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Термоелектрана у Угљевику од поноћи је на мрежи, изјавио је Срни директор Рудника и Термоелектране (РиТЕ) "Угљевик" Жарко Новаковић.
Термоелектрана ради без проблема, додао је Новаковић.
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Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић рекао је раније да ће Термоелектрана "Угљевик" од данас бити на мрежи, да има довољно домаћег угља, а да је почео да долази и куповни из Приједора.
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