Додик: ЕУ препрека развоју, БиХ највећи проблем Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да су неприхватљиве баријере у протоку робе и да је постао евроскептик, а ускоро би могао доћи и до става да је ЕУ главна препрека развоју овог простора.
"Од еврооптимисте дошао сам до евроскептика. Али мислим да ћу врло брзо доћи до става да је главна препрека развоја овдје ЕУ", рекао је Додик на панелу "Кад препреке постану прекретнице – политика, трговина и велики изазови" у оквиру Регионалног самита трговине у Бањалуци.
Додик је напоменуо да је БиХ највећи проблем и слабост Републике Српске, наводећи да је у таквом оквиру тешко утврдити заједничке политике и реализовати их.
"Да бисмо били успјешно друштво и привредно успјешнији, једног дана морамо се разићи", рекао је Додик.
Говорећи о геополитичком положају Српске, Додик је рекао да Руска Федерација, за разлику од ЕУ, не ограничава сарадњу са другим партнерима.
Он је указао да Српска има могућност да набавља нафту из Руске Федерације по знатно повољнијим цијенама, али да је у томе спречава ЕУ. "Могли бисмо имати изузетно ниске цијене нафте овдје. То бисмо могли урадити, али не можемо због ЕУ", истакао је Додик.
Осврћући се на односе са Србијом, Додик је рекао да је Република Српска имала одличну сарадњу са њеним властима и да такве односе треба да одржава и у будућности.
"Ми из Српске морамо да будемо уз званично изабране људе у Србији. Са докорашњим предсједником Србије Александром/ Вучићем сам имао одличну сарадњу. Желим да имам добре односе са свима", рекао је Додик.
Он је навео да Република Српска у будућности жели да заврши ауто-пут према Србији, реализује своје енергетске пројекте и своје инвестиције у пољопривреду.
Подсјетио је да Република Српска одржава ниску цијену електричне енергије, најнижу у региону, те да привредницима нуди стабилност и јасне политике.
Додик је истакао да је улога власти да очува стабилност друштва и ствара добре услове за пословну заједницу, додајући да Српска има развијене бројне пословне зоне и да привредници који једном дођу у Српску не одлазе.
Напоменуо је да су храна, енергетика, политичка стабилност и култура приоритети развоја Републике Српске и да њена политика мора бити усмјерена на привредну експанзију и већи пласман домаћих производа на свјетска тржишта.
Он је рекао да се у политици мора борити за праве вриједости и да Српска има јасан став о питањима друштвених вриједности и да неће прихватити да се у уџбенике уводе термини "родитељ један" и "родитељ два".
Нагласио је да ће Република Српска још ригорозније радити на заштити породице, дјеце и образовања.
Он је истакао да Република Српска има велики број младих људи који могу да се баве развојем савремених технологија, укључујући вјештачку интелигенцију, те да њихов рад мора бити стимулисан од Владе Српске.
Као значајан корак у том правцу навео је развој Научно-технолошког центра у Бањалуци, али и развој таквих капацитета у другим дијеловима Републике Српске.
Закључио је да су успјех младих људи и подршка остваривању њихових циљева од примарног значаја.
(Срна)
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