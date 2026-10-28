Маскиране особе с ножем вребају код школа? Родитељи забринути

Аутор:АТВ редакција
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У Нишу је међу родитељима завладала забринутост након упозорења о маскираним особама које су, према наводима грађана, виђене на неколико локација у граду, углавном у близини школа, током послијеподневних и вечерњих часова.
Особе су, како се наводи, биле обучене у црно и носиле бијеле маске, а случај је повезан са наводним опасним ТикТок изазовом који изазива страх међу дјецом и родитељима.
На Фејсбук групи „За маме из Ниша и околине“ Нишлијка Јелена М. упозорила је родитеље дјеце која похађају Основну школу „Краљ Петар Први“ да обрате посебну пажњу на простор код напуштене куће, која се налази преко пута школе.
Према њеним ријечима, дјеца су пријавила да су на том мјесту видјела маскиране особе чији их је изглед уплашио. Како је навела, малишани су описали лица са изгледом крвавих уста и браде, а тврдили су и да је једна од особа имала велики нож.
Јелена М. је навела да се, према причама дјеце, три маскиране особе појављују око 17 часова и плаше малишане.
„Дјеца су истраумирана, под стресом. То је веома опасно за њихово психофизичко стање, посљедице могу бити веома дуготрајне“, истакла је она.
Додала је да су у школи обећали да ће о свему обавијестити школског полицајца.
„Ни најмање није смијешно. Ако је то нечија болесна шала, мораће хитно да се заустави“, поручила је Јелена М.
У својој објави позвала је и на брзу реакцију, наводећи да би било потребно да неко успије да задржи бар једну од маскираних особа до доласка полиције. Ипак, овакве ситуације треба препустити надлежним службама, без самосталних обрачуна и излагања грађана опасности.
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Објава је изазвала бројне реакције. У коментарима су се јавили и други грађани који су тврдили да су сличне маскиране особе примијећене у школи у Доњем Комрену и код маркета у том дијелу града.
Забринути родитељи позивали су полицију да реагује, док су поједини предлагали да се сами организују како би пронашли особе које наводно стоје иза ових догађаја.
Било је и оних који су покушали да се нашале на рачун ситуације, али већина коментара била је усмјерена на безбједност дјеце и потребу да се утврди шта се заиста догодило.
Поједини корисници друштвених мрежа тврдили су да се појављивање маскираних особа најављује путем ТикТока, али те тврдње захтијевају додатну провјеру.
Према информацијама наведеним у објави, родитељи до тада нису званично пријавили случај Полицијској управи у Нишу, али је полиција имала сазнања о догађају и радила на идентификацији особа које се маскирају и наводно учествују у овом изазову.
Надлежне службе треба да утврде шта се заиста догодило, а родитељима се савјетује да разговарају са дјецом, да озбиљно схвате њихове страхове и да евентуалне нове случајеве одмах пријаве полицији. До званичне потврде свих околности, наводе о маскираним особама и њиховим намјерама треба посматрати с опрезом, преноси Б92.
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