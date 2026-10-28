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Ухапшен начелник Градске управе за привреду у Новом Саду

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28.10.2026 09:59

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Више јавно тужилаштво у Новом Саду саопштило је да је данас, на основу налога Посебног одељења за сузбијање корупције овог тужилаштва, ухапшен С.Б. због основа сумње да је извршио продужено кривично дјело Несавјестан рад у служби.

"У току до сада предузетих радњи у оквиру предистражног поступка, утврђено је да постоје основи сумње да је осумњичени С.Б, у периоду од 2020. до закључно 2025. године, као начелник Градске управе за привреду Града Новог Сада, кршењем прописа и општих аката, пропуштањем дужности надзора и на други начин, очигледно несавјесно поступао у вршењу службе, и то у погледу контроле реализације 126 пројеката удружења које је финансирао Град Нови Сад преко Градске управе за привреду. На тај начин је Граду Новом Саду причињена имовинска штета у укупном износу од 83.260.000,00 динара", наводи се у саопштењу.

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На основу одобрења Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченом С.Б. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће у складу са законом бити приведен и саслушан у Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.

"Осим тога, Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавјештава јавност да је, у периоду од 19. фебруара 2025. године до 12. октобра 2026. године, Посебно одјељење за сузбијање корупције овог тужилаштва поднијело 33 оптужна аката којима је обухваћено 386 пројеката, за које постоји оправдана сумња да су буџету Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада проузроковали укупну штету у износу од 146.226.136,52 динара. До сада су тим поводом у 15 предмета донијете осуђујуће пресуде, од којих су у 10 предмета правноснажне", закључује се у саопштењу.

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Тагови :

хапшење

Нови Сад

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