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Позната имена ухапшених у акцији ”Листа”

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28.10.2026 13:53

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Акција Листа
Фото: Уступљена фотографија

У акцији ”Листа”, у којој су разоткривене кладионичарске преваре, ухапшени су Бојан Митрић, Небојша Матовић, Алексеј Бјелогрлић, Михаило Живановић, Раденко Паприца, Његош Паприца и Стефан Симић сви из Фоче, сазнаје АТВ.

Осим њих истрагом је обухваћена Драгана Обреновић, која се тренутно налази на издржавању затворске казне. Неколицина осумњичених и раније је пролазила кроз полицијске евиденције у вези са истим кривичним дјелима.

Акцију су спровели ПУ Фоча у сарадњи са Управом криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске и Жандармерије у циљу сузбијања кривичних дјела преваре, изнуде и прања новца.

У претресу откривено оружје и новац

”У оквиру акције извршени су претреси на 12 локације у Фочи. Том приликом су пронађене двије аутоматске пушке, полуаутоматска пушка ПАП, 182 метка калибра 7,62 милиметра, 18 мобилних телефона, више СИМ картица и носача СИМ картица и новац у износу од 124.480 КМ и 3.825 евра”, саопштио је МУП Српске.

Осумњиченима се на терет ставља да су се, преко профила на друштвеним мрежама, представљали као особе које посједују информације о намјештеним спортским утакмицама.

Кладионичаре обмањивали лажним тикетима

"Како би обманули грађане и стекли њихово повјерење, на профилима су објављивали фалсификоване добитне тикете, фотографије великих количина новца и лажна свједочења наводних добитника, а плаћали су и рекламирање код инфлуенсера. Након што би жртва ступила у контакт са извршиоцем навођена је да уплати мањи новчани износ, наводно за уплату тикета. Затим јој је, уз фалсификовани тикет кладионице, предочено да је клађењем освојила новчани добитак, те да за његову исплату мора уплатити додатни новац на име различитих измишљених трошкова”, наводи се у саопштењу.

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Додаје се да осумњичени пријетили појединим оштећенима и изнуђивали им новац, када би престали са уплатама.

Не вјерујте у ”намјештене” утакмице

Из полиције су апеловали на грађане да буду опрезни, те их упозорили да не вјерују понудама о "намјештеним" утакмицама и сигурним добицима.

Осумњичени ће након криминалистичке обрада бити предати у даљу надлежност Окружном јавном тужилаштву Требиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Акција Листа

хапшење

кладионичарске преваре

превара

кладионица

Фоча

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