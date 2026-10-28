Позната имена ухапшених у акцији ”Листа”

Аутор:Огњен Матавуљ
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У акцији ”Листа”, у којој су разоткривене кладионичарске преваре, ухапшени су Бојан Митрић, Небојша Матовић, Алексеј Бјелогрлић, Михаило Живановић, Раденко Паприца, Његош Паприца и Стефан Симић сви из Фоче, сазнаје АТВ.
Осим њих истрагом је обухваћена Драгана Обреновић, која се тренутно налази на издржавању затворске казне. Неколицина осумњичених и раније је пролазила кроз полицијске евиденције у вези са истим кривичним дјелима.
Акцију су спровели ПУ Фоча у сарадњи са Управом криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске и Жандармерије у циљу сузбијања кривичних дјела преваре, изнуде и прања новца.
”У оквиру акције извршени су претреси на 12 локације у Фочи. Том приликом су пронађене двије аутоматске пушке, полуаутоматска пушка ПАП, 182 метка калибра 7,62 милиметра, 18 мобилних телефона, више СИМ картица и носача СИМ картица и новац у износу од 124.480 КМ и 3.825 евра”, саопштио је МУП Српске.
Осумњиченима се на терет ставља да су се, преко профила на друштвеним мрежама, представљали као особе које посједују информације о намјештеним спортским утакмицама.
"Како би обманули грађане и стекли њихово повјерење, на профилима су објављивали фалсификоване добитне тикете, фотографије великих количина новца и лажна свједочења наводних добитника, а плаћали су и рекламирање код инфлуенсера. Након што би жртва ступила у контакт са извршиоцем навођена је да уплати мањи новчани износ, наводно за уплату тикета. Затим јој је, уз фалсификовани тикет кладионице, предочено да је клађењем освојила новчани добитак, те да за његову исплату мора уплатити додатни новац на име различитих измишљених трошкова”, наводи се у саопштењу.
Хроника
Акција "Листа": Седам ухапшених у Српској због ''намјештених'' утакмица
Додаје се да осумњичени пријетили појединим оштећенима и изнуђивали им новац, када би престали са уплатама.
Из полиције су апеловали на грађане да буду опрезни, те их упозорили да не вјерују понудама о "намјештеним" утакмицама и сигурним добицима.
Осумњичени ће након криминалистичке обрада бити предати у даљу надлежност Окружном јавном тужилаштву Требиње.
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