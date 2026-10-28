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Објављени име и фотографија нападача на Амбасаду у Београду

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28.10.2026 14:43

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Фотографија настала након терористичког напада испред амбасаде Израела у Београду у којем је страдао нападач.
Фото: МУП Србије

Породица осумњиченог за терористички напад на израелску амбасаду у Београду, јуче је објавила на друштвеним мрежама да је он нестао, као и да је нестанак пријављен

"Блиц" пише да је ријеч о Дарију Николићу из Беле Реке код Шапца.

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На друштвеним мрежама се јуче појавио апел његове породице која је навела да је Николић нестао прекјуче поподне и да од тада породица нема никакве информације о њему.

Дарио Николић
Дарио Николић
Друштвене мреже

"Према првим информацијама, Дарио је из свог села отишао у Шабац како би се ошишао, а посљедњи пут је виђен у тржном центру 'БИГ'. Након тога губи му се сваки траг, а посљедњи контакт са породицом остварен је око 16 часова, када се чуо са мајком. Од тог момента његов телефон је недоступан и није дошао кући", писало је у апелу.

Отац Николића је навео и да је отишао из села да би се ошишао као и да су полицији пријавили нестанак.

Како је Блиц писао, Николић је због радикалних исламистичких објава на друштвеним мрежама депортован из Њемачке.

Огласио се Дачић

Потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова у техничком мандату Ивица Дачић изјавио је да је ноћас, 15 минута послије поноћи, у Београду “изведен терористички напад на припадника Жандармерије који је обезбјеђивао амбасаду Израела, након чега је наложено подизање нивоа безбједносне пријетње од тероризма на највиши степен и појачавање присуства полиције на кључним локацијама".

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"Једно малољетно лице, за сада неутврђеног идентитета, за које се основано сумња да је из Шапца, уз повике 'Алаху акбар' насрнуло је на припадника Жандармерије и напало га са два ножа. Иако његов идентитет још није утврђен, наша служба га је пратила и познато је да је био присталица Исламске државе. На свом Инстаграм профилу је држао црну заставу и знак Исламске државе", рекао је Дачић, саопштено је јутрос из Министарства унутрашњих послова (МУП).

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Тагови :

амбасада Израела у Београду

Амбасада Израела

Напад Амбасада Израела

Београд

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